Aumentan a seis los fallecidos tras explosión en Renca y 14 están en riesgo vital

Dos personas murieron durante las últimas horas en la Mutual de Seguridad debido a la gravedad de sus quemaduras.

La Subsecretaría de Redes Asistenciales confirmó este sábado 21 de febrero que el número de fallecidos por la explosión ocurrida en la comuna de Renca aumentó a seis, tras la muerte de dos pacientes que permanecían internadas en estado crítico.

Según el comunicado oficial, ambas víctimas son mujeres que murieron durante la mañana en la Mutual de Seguridad debido a la gravedad de sus quemaduras, pese a los esfuerzos desplegados por los equipos médicos.

El Ministerio de Salud, junto a la Mutual de Seguridad, expresó condolencias y solidaridad con las familias de las víctimas, señalando que acompañan su dolor en este difícil momento.

En cuanto a los pacientes hospitalizados, se informó que 15 personas continúan internadas en distintos recintos de la red pública y privada, de las cuales 14 se encuentran en riesgo vital. La distribución de los pacientes es la siguiente:

5 en la Mutual de Seguridad

4 en el Hospital del Trabajador (ACHS)

3 en la Clínica Indisa

2 en el Hospital de Urgencia y Asistencia Pública (ex Posta Central)

1 en el Hospital Félix Bulnes

Dos pacientes fueron trasladados recientemente desde la Clínica Bupa y Red Salud hacia la Mutual de Seguridad y la ACHS, respectivamente.

Las autoridades indicaron que no se han registrado nuevos ingresos por consultas ambulatorias relacionadas con la explosión y que los equipos de salud continúan monitoreando la evolución de los heridos, en lo que constituye una de las emergencias más graves registradas en la comuna en los últimos días.