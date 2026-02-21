Identifican a dos personas desaparecidas tras explosión en Renca

Esta jornada además se confirmó la muerte de dos mujeres que se encontraban en la Mutual de Seguridad tras la tragedia.

Los familiares de Nicolás Soto y Fabián Carvallo, quienes permanecían desaparecidos tras la explosión registrada el jueves en la comuna de Renca, confirmaron que el Servicio Médico Legal (SML) logró identificar sus cuerpos.

De acuerdo con información entregada a T13 por cercanos a las víctimas, el organismo notificó oficialmente a ambas familias sobre los resultados de los peritajes forenses. Con ello, se esclarece la situación de dos de las personas que eran intensamente buscadas luego de la emergencia.

El accidente ocurrió tras la explosión de un camión de la empresa Gasco en la intersección de la Ruta 5 Norte con General Velásquez, dejando un saldo de 17 personas lesionadas y cuatro fallecidas.

En un inicio, se informó que Nicolás Soto Fuentes, Andrés Arroyo Montecinos y Fabián Carvallo Peña figuraban como desaparecidos mientras se desarrollaban las labores de revisión en el sitio del suceso.

Durante esta jornada, el padre de Nicolás Soto señaló al citado medio que el cuerpo de su hijo fue identificado y posteriormente entregado a la familia. En tanto, los cercanos a Fabián Carvallo indicaron que recibieron la notificación de identificación el viernes.

El hermano de Carvallo manifestó además su molestia por los tiempos del proceso, cuestionando que, según afirmó, no habría personal de laboratorio operativo durante los fines de semana en el Servicio Médico Legal. “La única respuesta que dieron es que no hay nadie en laboratorio los sábados y domingos (…) y recién hicieron el trámite para saber cuánto se iban a demorar en tener la investigación”, expresó.

En tanto, las autoridades continúan con las diligencias para esclarecer las causas exactas de la explosión y determinar eventuales responsabilidades.