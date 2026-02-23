Explosión en Renca: Minsal reporta nuevo fallecido y víctimas fatales se elevan a 10

Sobre los lesionados de la explosión en Renca, el Minsal precisó que 11 permanecen hospitalizados en recintos de la red pública y privada.

El Ministerio de Salud, a través de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, informó un nuevo fallecido por la explosión ocurrida el jueves pasado en Renca, con lo cual el número de víctimas fatales se eleva a 10.

La información fue dada a conocer en el marco de la actualización sobre los heridos del incidente, que hasta ahora llegan a 11, quienes se mantienen hospitalizados con lesiones de diversa consideración.

“Acompañamos en este difícil momento a su familia, seres queridos y cercanos, enviándoles nuestra solidaridad y apoyo ante esta irreparable pérdida”, indicó la cartera en una declaración pública, puntualizando que el fallecido estaba internado en el Hospital Clínico Mutual de Seguridad.

Sobre los lesionados de la explosión en Renca, el Minsal precisó que 11 permanecen hospitalizados en recintos de la red pública y privada; siete de ellos siguen en estado grave, pero estables dentro de su gravedad; y los restantes cuatro están en cuidados intermedios.