Qué se sabe del accidente en el Río Tinguiririca que movilizó al GOPE en San Fernando

Las autoridades confirmaron que están gestionando “los recursos necesarios y monitorear el desarrollo de las labores de búsqueda”.

Un accidente se registró en la comuna de San Fernando, en la Región de O’Higgins, específicamente en el sector de las Termas del Flaco, donde un auto fue arrastrado por el caudal del Río Tinguiririca.

La información que se conoce hasta el momento es que un grupo de familiares iba a cruzar un puente en una zona limítrofe con Argentina. El objetivo era llegar al Paso Internacional Las Damas. Sin embargo, el río se desbordó, llevándose el vehículo.

A raíz de lo ocurrido, tres personas se encuentran desaparecidas y dos están lesionados. Sobre estos últimos, se confirmó que es un adulto y un menor de edad, los que están aguardando por atención médica y evacuación.

Debido al accidente en San Fernando, en el Río Tinguiririca, la Delegación Presidencial de la Región O’Higgins emitió un comunicado en el que señalaron que en coordinación con el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) y con la información de CENCO Colchagua, “se han activado de forma inmediata los protocolos de emergencia“.

Es así como se dispuso del “traslado al lugar de personal especializado del GOPE de Carabineros, efectivos del Retén Puente Negro, unidades del Cuerpo de Bomberos de San Fernando y dos ambulancias del SAMU”.

“A través del Centro Regional de Alerta Temprana, se mantiene una coordinación permanente con los integrantes del Sistema Regional de Prevención y Respuesta ante Desastres para gestionar los recursos necesarios y monitorear el desarrollo de las labores de búsqueda“, agregaron.