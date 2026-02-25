Entel se ubica entre los primeros diez lugares de su industria a nivel mundial y fue incluido en el Sustainability Yearbook 2026

El análisis, que considera el desempeño de más de 9.200 compañías, incluyó a la empresa de tecnología y telecomunicaciones por segundo año consecutivo en el anuario de sostenibilidad y la posiciona dentro de las empresas más sostenibles de su sector a nivel mundial.

The Sustainability Yearbook 2026 de S&P Global incluyó por primera vez a Entel entre el top de empresas más sostenibles a nivel mundial de la industria de Servicios de Telecomunicaciones, y la posiciona como la única de Hispanoamérica en integrar este prestigioso anuario.

La compañía obtuvo un desempeño destacado en las principales dimensiones del índice, obteniendo una puntuación de 82 puntos de un total de 100 en la Evaluación Global de Sostenibilidad Corporativa (CSA) de S&P 2025, aumentando en dos puntos respecto al año anterior y quedando en el noveno lugar dentro de su sector a nivel mundial. Cabe destacar que todas las empresas que le siguen al top 10 son de origen asiático.

Este reconocimiento se enmarca en el décimo año consecutivo que Entel participa activamente en el CSA, evaluación que convocó a más de 12.200 empresas de 62 industrias a medir su desempeño sectorial en las tres dimensiones de sostenibilidad corporativa: ambiental, social y económica. Para ser incluidos dentro del Sustainability Yearbook de 2026, solo 9.200 compañías cumplieron el puntaje requerido de 59 industrias. Este año, solo 848 compañías lograron ser parte del anuario.

Entel también destacó por obtener puntajes altos en el ámbito Comunitario, alcanzando 98/100, en la dimensión Gestión de Riesgos con un 97/100 y en Seguridad de la Información 91/100, destacando esta última por tener un aumento considerable respecto de la evaluación anterior (+18). Adicionalmente, la compañía logró la puntuación máxima en la categoría de Ética y Transparencia Absoluta, que abarca las dimensiones de Estrategia Fiscal, Protección de la Privacidad y Ética Empresarial, logrando en esta última el máximo puntaje por segunda vez, lo que demuestra el compromiso de sus equipos en promover una conducta empresarial responsable.

“Este reconocimiento internacional confirma que nuestra gestión en sostenibilidad avanza por el camino correcto. Ser la única empresa en Hispanoamérica incluida en este prestigioso anuario por segundo año consecutivo refleja el compromiso de nuestros equipos por la excelencia y la mejora continua”, afirmó la gerenta de Sostenibilidad y Comunicaciones de Entel, Francisca Florenzano.

La ejecutiva agregó que “desde nuestros orígenes, Entel ha trabajado para acercar la tecnología y transformar responsablemente la sociedad. Hemos evolucionado frente a los desafíos de la industria sin abandonar los pilares de nuestra Estrategia de Sostenibilidad 2030 ‘Conciencia en Todas’: el desarrollo de nuestros colaboradores, la promoción de la inclusión digital, la protección del medio ambiente y el compromiso con nuestros grupos de interés. Este logro nos impulsa a seguir superándonos y a continuar entregando un servicio de calidad que genere valor para todas las comunidades donde operamos”.

Avances en Sostenibilidad

Durante 2025, Entel implementó diversas iniciativas que consolidaron la sostenibilidad como eje transversal de su estrategia. Tres proyectos emblemáticos destacan por su impacto social y ambiental:

El Fondo 55+ que busca reducir la brecha digital y promover una participación activa de las personas mayores en el mundo digital, benefició a más de 6.000 personas en siete comunas del país, fortaleciendo el compromiso de inclusión digital y apoyo a grupos vulnerables.

En materia de gestión de emergencias, Entel inauguró el primer Centro de Operaciones de Emergencias (COE) móvil en colaboración con Desafío Levantemos Chile. Este carro móvil, es parte del Programa Primera Respuesta, y funciona como nodo de comunicación y logística en terreno durante situaciones críticas, permitiendo restablecer servicios esenciales, coordinar equipos de emergencia y brindar ayuda directa a las comunidades cuando más lo necesitan.

En el ámbito de economía circular, la compañía amplió su infraestructura de reciclaje con buzones en todas sus tiendas físicas e impulsó dos programas nacionales: Ruta Circular y Tour Reutiliza. Estos esfuerzos permitieron que Entel extendiera la vida útil de más de 83 mil equipos móviles en todo el país durante 2025, demostrando que integrar la circularidad a la estrategia no solo reduce impactos ambientales, sino que genera eficiencia, impulsa la innovación y crea valor tangible para clientes y comunidades.

