Libertad y Desarrollo alerta por aumento de listas de espera en últimos meses del Gobierno de Boric

Libertad y Desarrollo (LyD) dio a conocer un informe que alerta un incremento del 21% en las listas de espera durante el último trimestre de la administración de Gabriel Boric, totalizando 2.495.817 personas.

Sin embargo, el centro de estudios recalcó que, comparado con el trimestre previo, el número de usuarios de Fonasa que esperaba por atención médica cayó un 3%.

LyD precisó que en 2025 hubo un alza de 8% en las listas de espera de intervenciones quirúrgicas que no son parte del GES (+2% versus el tercer trimestre de 2025) y un alza de 3% durante el año pasado en las enfermedades que son parte del GES (-1% en relación con el tercer trimestre).

Por contrapartida, se observó una caída en el número de personas esperando consultas con médicos especialistas (-6% comparado con el último trimestre de 2024 y -4% respecto al trimestre previo).

En tanto, entre el primer trimestre de 2022 y el último de 2025, el número de personas esperando por atención garantizada por el GES se disparó 25,6%, quienes esperan por una consulta de especialidad tuvo un alza de casi un 20% y la espera por intervenciones quirúrgicas se incrementó en un 27%.

Respecto a los tiempos de espera, la tendencia a la baja tras la pandemia se mantiene, aunque a menor velocidad. El promedio de días de espera para ser atendido en el caso del GES cayó 27 días durante la administración Boric, aunque los 130 días promedio del cuarto trimestre de 2025 coinciden con los vistos en igual periodo del año 2023.

Libertad y Desarrollo también detalló que durante 2025 se suspendieron 32.871 cirugías —un 6,2% más que en 2024 y un 5% por sobre 2022—, donde casi el 85% corresponden a razones relacionadas con problemas de gestión de los hospitales públicos (37% de ellos corresponden a motivos administrativos y 34% a problemas con el equipo quirúrgico).