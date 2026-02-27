Ministro García destaca multas de SEC por apagón del 25F y no descarta nuevas sanciones

El titular de Energía aseveró que “la Superintendencia sigue investigando y es probable que aplique nuevas sanciones”.

Alvaro García, biministro de Energía y Economía, destacó la labor desarrollada por la Superintendencia de Electricidad y Combustible (SEC) para investigar el mega apagón del 25 de febrero de 2025, donde sancionó a la empresa AES Andes.

Esto se suma a las millonarias multas a las compañías InterChile, Transelec, Alfa Transmisora, CGE Transmisión y Engie Energía, además del Coordinador Eléctrico Nacional.

Sobre esta situación, el ministro García expresó que “la Superintendencia de Electricidad y Combustibles ha hecho un trabajo muy intenso desde el apagón hasta esta fecha para determinar las responsabilidades que causaron el apagón y multando a aquellas empresas responsables”.

“Esta multa que se dio a conocer ayer, igual que muchas de los días anteriores, se deben a que las empresas no tenían el respaldo adecuado para asegurar que el sistema se iba a recuperar con rapidez”, agregó.

El titular de Energía aseveró que “la Superintendencia sigue investigando y es probable que aplique nuevas sanciones”.