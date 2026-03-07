Falta de cupos y problemas para abordar salud mental: el lapidario informe que revela falencias en Mejor Niñez

En el texto se revelaron numerosos problemas, como las listas de espera y la falta de familias de acogida.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Una serie de graves falencias que afectan a niños, niñas y adolescentes bajo el sistema de Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (Mejor Niñez), advirtió el informe de la Mesa por la Niñez, elaborado por la Comisión de Familia de la Cámara de Diputadas y Diputados.

El documento incluye declaraciones de diversas autoridades vinculadas a la protección de la infancia, así como representantes del Poder Judicial, policías, organismos vinculados a migraciones, sindicatos, organizaciones de la sociedad civil y egresados del sistema.

En el texto se revelaron numerosos problemas, como las listas de espera y la falta de cupos en residencias y familias de acogida, además de un colapso de la oferta del sistema de protección infantil, además de falencias en la articulación entre distintos organismos del Estado.

La comisión también detectó que los sectores de Salud, Educación y Senda no podían cubrir oportunamente las necesidades de los niños, niñas y adolescentes, lo que dificulta la atención oportuna en materias como salud mental, consumo problemático y continuidad educativa.

Entre las conclusiones del informe, se planteó la necesidad de fortalecer el cuidado familiar y señala que, pese a que la legislación prioriza que los menores de tres años crezcan en entornos familiares, aún existen cientos de niños pequeños viviendo en residencias u hospitales.

A la vez, el texto sostuvo que falta promoción, estructura y financiamiento suficiente para aumentar el número de familias de acogida.

Los motivos para indagar la labor de Mejor Niñez tras el informe

Según explicó el presidente de la Comisión de Familia de la Cámara, Juan Irarrázaval, el trabajo se originó tras reiteradas denuncias sobre situaciones críticas en materia de niñez.

En esa línea, manifestó que “ante las permanentes denuncias de hechos tan trágicos en materia de niñez que llegaban a esta comisión, esta decidió tomar cartas en el asunto, porque efectivamente no vemos que haya habido cambios para los niños a pesar de las reformas de los últimos años“.

“El resultado es un documento que sienta las bases para trabajar esta materia tan urgente, no solo para el nuevo gobierno, sino también para la próxima Comisión de Familia”, añadió.

Por su parte, la diputada Ana María Gazmuri valoró que el informe de la labor de Mejor Niñez recoge diagnósticos que distintos actores vienen planteando hace años.

“Da cuenta de un sistema de protección tensionado, con falta de cupos en residencias, escasez de familias de acogida, graves brechas en salud mental y un acompañamiento todavía insuficiente para las y los jóvenes que egresan del sistema“, aseveró.

Finalmente, indicó que “este acuerdo transversal es un paso importante, pero ahora el desafío es que estas conclusiones se traduzcan en decisiones concretas. La niñez no puede seguir esperando diagnósticos“, cerró.