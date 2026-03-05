Sin Marco Rubio: las autoridades de Estados Unidos que asistirán al cambio de mando

Entre ellas se encuentra el actual embajador estadounidense en nuestro país, Brandon Judd.

AGENCIA UNO.

La Casa Blanca informó este jueves qué autoridades de Estados Unidos asistirán al cambio de mando en Chile el próximo 11 de marzo y ratificó que el secretario de Estado, Marco Rubio, no será parte de la delegación.

De acuerdo con lo reportado desde Washington, el grupo será liderado por el secretario adjunto de Estado norteamericano, Christopher Landau, y lo integrará también el jefe de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kozak.

Respecto de Landau, además de su experiencia como embajador de Estados Unidos en México entre 2019 y 2021, tiene un vínculo con Chile dado que es hijo de George W. Landau, ex embajador estadounidense en nuestro país entre 1977 y 1982.

El apoyo de Landau a Kast y las críticas a Boric

Luego de que José Antonio Kast se impuso en el balotaje de diciembre, Christopher Landau empleó su cuenta de X para expresarle al mandatario electo su disposición a “colaborar” con el gobierno entrante.

También fue crítico con el presidente Gabriel Boric, después de que el mandatario sostuvo ante la asamblea general de la ONU que Donald Trump mintió al asegurar que la crisis climática no existe.

“El comentario demuestra lo bajo que ha caído la relación“, dijo en ese momento el secretario adjunto de Estado norteamericano.

Otros integrantes de la delegación de EEUU al cambio de mando

Las otras autoridades de Estados Unidos que asistirán al cambio de mando el próximo marzo son las siguientes.