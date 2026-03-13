Caso Spiniak: quiénes fueron los protagonistas del escándalo que estremeció a Chile

Poco más de 23 años se cumplieron desde que se conocieron los primeros detalles en torno a la detención del protagonista de uno de los casos judiciales más mediáticos de la historia reciente del país.

La muerte de Claudio Spiniak, este 13 de marzo, a poco más de 23 años de conocerse los primeros detalles en torno a la detención del empresario, reactiva la memoria en torno a uno de los casos judiciales más complejos y mediáticamente explosivos de la historia reciente del país.

El caso Spiniak quedó plasmado en la cultura popular y son pocos los mayores de 30 años que no lo recuerdan, pero ¿quiénes fueron sus protagonistas y cuál fue el papel de cada uno?

Claudio Spiniak Vilensky fue el empresario que le dio el nombre al caso. De origen judío y nacido en Santiago en 1948, la policía lo detuvo por primera vez en diciembre de 2002 bajo los cargos de narcotráfico y tenencia ilegal de armas.

En julio de 2003 recuperó la libertad, pero en septiembre fue detenido nuevamente, esa vez acusado de liderar una red de pedofilia. Luego se le añadieron los cargos de facilitación a la prostitución infantil, abuso sexual de menores, producción de material pornográfico, por los que en 2008 la Corte Suprema lo condenó a 12 años de presidio. En total, incluyendo la prisión preventiva mientras duró el proceso, cumplió una década en la Cárcel de Alta Seguridad antes de quedar en libertad, en diciembre de 2013. Este viernes 13 de marzo de 2026 murió a los 77 años.

Pía Guzmán dio inicio a la arista política del caso Spiniak

El accionar de la diputada María Pía Guzmán Mena (RN) fue lo que transformó una causa policial en un terremoto político, ya que durante una conferencia de prensa que ofreció en octubre de 2003 acusó a tres parlamentarios, a los que no identificó, de ser parte de la red de pedofilia que lideraba Spiniak.

Luego de que la parlamentaria no logró probar judicialmente su acusación, los tribunales establecieron en 2004 que sus dichos no tenían connotación judicial y, además, Guzmán perdió el apoyo de su partido y terminó desapareciendo de la escena política y pública.

Jovino Novoa y Carlos Bombal (ambos de la UDI), además de Nelson Ávila (PPD), fueron los tres senadores que aparecieron vinculados a las fiestas de Spiniak, aunque finalmente resultaron exculpados.

El parlamentario más mencionado en las declaraciones y por medios fue Novoa, quien demandó a Canal 13, con el que llegó a un acuerdo extrajudicial en marzo de 2005.

Gema Bueno, el cura Jolo y la doctora Cordero

Gema Bueno adquirió el rol de testigo clave del caso después que, en una entrevista emitida por Canal 13 en noviembre de 2003, describió las fiestas de Spiniak e identificó físicamente a un parlamentario que, según los medios, sería Jovino Novoa.

No obstante, quien inicialmente fue conocida por sus iniciales G.B., confesó en agosto de 2004 que había mentido y se la procesó por falso testimonio, tras lo que en 2006 fue condenada a tres años y un día, aunque obtuvo el beneficio de libertad vigilada.

El sacerdote José Luis Artiagoitía, conocido como el “cura Jolo”, respaldó públicamente a Gema Bueno y la acompañó en un principio, relación que se quebró cuando la joven contó que Artiagoitía la había incitado a hacer las falsas acusaciones, supuestamente para proteger a la diputada Guzmán.

Se lo procesó como inductor del falso testimonio y resultó condenado junto a Bueno en 2006, con igual pena y mismo beneficio alternativo para ambos.

La psiquiatra y médico tratante de Gema Bueno, la ex diputada María Luisa Cordero, fue la primera en cuestionar los dichos de la joven, puso en duda la credibilidad de sus relatos y la calificó como mitómana. La confesión de Bueno le dio la razón.

El entonces diputado Guido Girardi (PPD) facilitó en enero de 2004 la declaración televisiva de un menor de iniciales L.Z. para que vinculara a parlamentarios de la UDI con la red de pedofilia de Spiniak.

Pero el testimonio no solo resultó ser falso, sino que se reveló que Girardi ofreció unas zapatillas al menor a cambio de su declaración. Como el caso no formó parte del proceso judicial, el legislador no fue juzgado por el tema.

El papel de los jueces Calvo y Muñoz

El primer magistrado de la Corte de Apelaciones de Santiago en asumir la causa en octubre de 2003 fue el juez Daniel Calvo. Apenas un mes más tarde se lo removió de la causa y fue suspendido durante cuatro meses, luego de que Chilevisión grabó una conversación privada en que el magistrado reconoció frecuentar un sauna gay.

Al respecto, el juez Daniel Calvo denunció lo realizado por el cabal de televisión como una extorsión encubierta.

Por su parte, el juez Sergio Muñoz asumió la causa en noviembre de 2003 y en enero de 2004 estableció que existían al menos 25 adolescentes como potenciales víctimas.

Condujo el caso hasta 2006, cuando fue nombrado ministro de la Corte Suprema, el mismo tribunal que terminó por dictar la sentencia definitiva contra Spiniak.