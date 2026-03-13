“No hay acuerdo”: Pérez Mackenna aclara firma de declaración con EEUU por tierras raras

El canciller abordó el tema luego de tomar parte en el primer Consejo de gabinete del gobierno del presidente Kast.

El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, aclaró este viernes que con Estados Unidos (EEUU) solo existe una “declaración para iniciar el trabajo” y no un acuerdo respecto de los minerales críticos y las tierras raras.

El canciller abordó el tema luego de que inicialmente se informara que ambos países firmaron un documento tendiente a generar una cooperación entre ambos países en materia de minerales críticos y tierras raras, en el marco de la reunión bilateral que sostuvieron el presidente José Antonio Kast y el vicesecretario de Estado norteamericano, Christopher Landau.

De acuerdo con lo informado por la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, “el texto reafirma los estrechos lazos de cooperación entre ambos países, tanto en el marco del Tratado de Libre Comercio de 2003 como bajo distintos foros multilaterales”.

La Cancillería detalló que el documento considera que “el apoyo mutuo en el suministro de minerales críticos resulta fundamental para la seguridad nacional y las industrias comerciales de ambos países“.

En esa línea, el texto establece consultas entre las contrapartes técnicas correspondientes sobre minerales críticos y tierras raras.

Qué dijo el canciller sobre las tierras raras y EEUU

“No es un acuerdo, es una declaración para empezar a trabajar en el tema, nada más“, manifestó el secretario de Estado al abordar el tema.

“Es un tema muy importante para Chile, la idea es trabajar en eso e iniciar prontamente un análisis de todo el tema”, añadió el jefe de la diplomacia chilena.

El canciller Pérez Mackenna se refirió al supuesto acuerdo con Estados Unidos, luego de tomar parte en el primer Consejo de gabinete del gobierno del presidente Kast.