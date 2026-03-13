¿Se acerca la primera gran lluvia del año en Santiago?: cuándo precipitará en la capital

Las estimaciones indican que podrían caer entre 15 y 20 mm de lluvia en algunas comunas, con episodios más intensos que podrían elevar el total hasta 30–35 mm en sectores de la RM.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Santiago y la Región Metropolitana podrían experimentar el regreso de la lluvia, según distintos pronósticos meteorológicos que anticipan la llegada de un sistema frontal para los próximos días.

El reconocido meteorólogo Iván Torres, de TVN, señaló que un río atmosférico de categoría 3 se acercará al territorio nacional desde este sábado 14 de marzo hasta el martes 17, dejando precipitaciones copiosas en varias zonas del país.

¿Se acerca la primera gran lluvia del año en Santiago?: cuánto precipitará en la capital

A pesar de lo anterior, el experto aclaró que Santiago no recibiría lluvia significativa durante este sistema frontal de marzo, sí se espera un descenso en las temperaturas máximas.

“Nula opción. No lloverá en Santiago el martes”, enfatizó Torres al descartar lluvia para la capital en este primer frente, aunque sí anticipó que regiones como O’Higgins, Maule, Ñuble y Biobío podrían recibir hasta 100 mm de agua durante el evento, con categorías de río atmosférico entre 1 y 3.

Sin embargo, distintos modelos meteorológicos, incluyendo proyecciones del Instituto Meteorológico Noruego (YR), indican que las lluvias llegarían a Santiago el martes 17 y miércoles 18 de marzo, cuando el sistema frontal alcance con mayor intensidad la zona central.

Las estimaciones señalan que caería entre 15 y 20 mm en algunas comunas, con momentos de lluvia más intensa entre la tarde y la noche, lo que podría elevar el total cercano a los 30 – 35 mm en algunos lugares de Santiago.

En ese sentido y según el pronóstico noruego, las precipitaciones en la capital comenzarían con montos menores durante la tarde del martes, intensificándose posteriormente y continuando el miércoles, cuando se podrían registrar hasta 11 mm solo ese día, según informes recientes.

Meteorólogos han destacado que este regreso de la lluvia, la primera gran del año antes de la llegada oficial del otoño, será relevante porque marcaría un cambio en las condiciones después de meses sin precipitaciones importantes durante el verano en la zona central.