El evento meteorológico está relacionado con el sistema frontal que dejará precipitaciones en distintas zonas del centro y centro-sur de Chile durante el fin de semana.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alerta agrometeorológica por vientos normales a moderados que afectará a ocho regiones del país durante los próximos días, incluyendo a la Región Metropolitana (RM).

De acuerdo a la entidad, las ráfagas podrían alcanzar hasta 80 kilómetros por hora en algunos sectores.

Según informó el organismo, el fenómeno está asociado al ingreso de un “sistema frontal acompañado de un jet de bajo nivel”, el que provocará condiciones de viento más intensas entre la zona central y el sur del país.

RM en alerta por intensos vientos que se extenderán por cuatro días: estas son las ocho regiones afectadas

El evento meteorológico se extenderá por cerca de cuatro días y está relacionado con el mismo sistema frontal que también dejará precipitaciones en distintas zonas del centro y centro-sur de Chile durante el fin de semana.

En ese contexto, las regiones afectadas son:

Región Metropolitana.

Región de O’higgins.

Región del Maule.

Región del Ñuble.

Región del Biobío.

Región de La Araucanía.

Región de Los Ríos.

Región de Los Lagos.

En el caso de la Región Metropolitana, la advertencia se concentra principalmente en sectores cordilleranos. De acuerdo con el pronóstico de la DMC, se esperan vientos de entre 40 y 60 km/h durante el domingo y lunes, mientras que el martes las velocidades podrían disminuir a 25-40 km/h, con rachas cercanas a 50 km/h.

El aviso también considera otras regiones del país ubicadas entre la zona central y el sur, donde las ráfagas podrían ser incluso más intensas, alcanzando hasta 80 km/h en algunas áreas, especialmente en sectores de cordillera, precordillera y zonas costeras.

Debido a lo anterior, las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada sobre las actualizaciones meteorológicas y tomar precauciones, especialmente en actividades al aire libre o en zonas expuestas a vientos fuertes.