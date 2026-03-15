La publicación generó diversas reacciones en redes sociales, donde algunos usuarios cuestionaron la magnitud de la celebración realizada en la sede del Ejecutivo.

El pasado 11 de marzo, tras asumir la presidencia, José Antonio Kast encabezó una recepción en el Palacio de La Moneda con un banquete para cerca de mil invitados.

Cinco días después de la ceremonia, la empresa Sofía Jottar Eventos, encargada del servicio del evento, publicó en redes sociales una serie de fotografías del encuentro.

Las imágenes mostraron detalles del ambiente, la comida y la organización del cóctel realizado en el Patio de Los Naranjos de la casa presidencial.

FOTOS – Ceviches, brochetas y barra libre: el festín de mil invitados en La Moneda tras la asunción de Kast

La publicación generó diversas reacciones en redes sociales, donde algunos usuarios cuestionaron la magnitud de la celebración realizada en la sede del Ejecutivo.

“Muy lindo evento para un país que se cae a pedazos y para un gobierno de emergencia”, escribió una cibernauta.

Entre los asistentes al evento figuraron autoridades políticas como el ex presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle y el gobernador de la Región Metropolitana Claudio Orrego. También participaron parlamentarios como Paulina Núñez y Jorge Alessandri, además de alcaldes de distintas comunas de la capital y representantes del mundo empresarial.

La lista de invitados también incluyó figuras del espectáculo y la televisión, como Cecilia Bolocco y Don Francisco.

De acuerdo con las imágenes difundidas, el evento contempló diversas preparaciones gastronómicas, entre ellas ceviches, brochetas, empanadas, además de barra libre para los asistentes.

Sofía Jottar Banquetería

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