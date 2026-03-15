El temporal ha provocado inundaciones en diversas comunas, mientras que las autoridades mantienen un monitoreo permanente de la situación.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Un intenso sistema frontal que afecta a la zona centro-sur del país ha generado diversas emergencias durante este fin de semana en la Región del Bío Bío, donde autoridades mantienen Alerta Amarilla debido a las lluvias y sus efectos en distintas comunas.

De acuerdo con reportes de la Unidad de Alerta Temprana Regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), las precipitaciones han provocado caída de árboles, anegamientos y cortes de suministro eléctrico en varios sectores, además de problemas de conectividad vial.

Sistema Frontal golpea al Bío Bío: caída de árboles, rutas cortadas y miles sin luz

Entre las situaciones reportadas, se registraron cortes de energía en comunas como Hualqui y Talcahuano, afectando incluso al centro comercial Mall Plaza del Trébol, donde algunas tiendas debieron cerrar temporalmente.

Las precipitaciones también han generado complicaciones en distintas rutas. En la provincia del Bío Bío, por ejemplo, se reportó la caída de un árbol en la Ruta 156, a la altura de Cabrero y Nacimiento, mientras que en Negrete la Ruta Q-80 debió ser despejada tras la caída de otro árbol que interrumpió el tránsito.

Asimismo, se han reportado inundaciones de viviendas en sectores de Yumbel y Estación, además de fisuras en el puente Carreras de esa comuna, por lo que equipos municipales y de emergencia se encuentran trabajando en terreno para evaluar daños y atender a las familias afectadas.

El sistema frontal también ha dejado importantes acumulados de lluvia. Según registros del Ministerio de Obras Públicas, localidades como Curanilahue superaron los 90 milímetros de precipitaciones, mientras que en Concepción se registraron más de 40 mm durante el evento meteorológico.

Las autoridades indicaron que la situación se mantiene en monitoreo permanente, mientras se llamaron a la población a conducir con precaución y evitar zonas inundadas o con riesgo de caída de árboles, ya que las precipitaciones podrían continuar durante las próximas horas.