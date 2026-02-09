Fiscal Valencia por Caso Julia Chuñil: “Hay condenas por homicidio sin que se haya encontrado el cuerpo”

El fiscal nacional también se refirió al escenario criminal en general, señalando que “hay que actuar con sentido de emergencia”.

El fiscal nacional, Ángel Valencia, abordó la investigación del caso de Julia Chuñil en el marco de las diligencias de búsqueda que lleva a cabo el Ministerio Público, donde sus tres hijos figuran como imputados en la causa.

Tras las audiencias de formalización, Javier Troncoso Chuñil quedó en prisión preventiva al ser sindicado como el presunto autor material del parricidio de su madre. Respecto a sus hermanos, Pablo San Martín y Jeannette Troncoso, ambos se encuentran con arresto domiciliario total.

En diálogo con Tele13 Radio, Ángel Valencia comenzó diciendo que “es una investigación con diligencias pendientes, no es un caso cerrado. Es evidente que es una investigación donde han habido avances, tenemos el relato de un testigo presencial que señala cómo se habría asesinado a la señora Julia Chuñil, habría sido víctima de un homicidio cometido en el contexto de su ámbito familiar”.

Lo anterior, haciendo referencia al testimonio del ex yerno de Julia Chuñil, quien detalló las circunstancias en que habría sido asesinada la dirigente mapuche.

Fiscal Ángel Valencia aborda el caso de Julia Chuñil y el futuro Gobierno de Kast

Siguiendo en esa línea, el fiscal expresó que “la fiscalía y las policías siguen realizando diligencias para determinar dónde están los restos mortales de Chuñil, han encontrado restos de sangre, de un machete, de un hacha“.

De todos modos, la autoridad enfatizó que “han habido condenas en casos importantes por homicidio sin que se haya encontrado el cuerpo. Hay que sacarse la idea de que sin cadáver es imposible que haya una condena por homicidio”.

A lo que agregó: “Siempre es preferible que existan los restos mortales para que sus seres queridos puedan darle sepultura y cerrar el ciclo emocional y porque es preferible desde el punto de vista de evidencia. No es una condición ni legal ni de hecho en la práctica judicial, es preferible“.

Por otro lado, Valencia se refirió a la futura administración de José Antonio Kast y el concepto de “gobierno de emergencia” que ha utilizado.

“Esperamos tener una buena relación, de cooperación, de respeto de las funciones propias”, manifestó. En cuanto al concepto que ha usado el equipo del republicano, el fiscal nacional sostuvo: “En algo comparto la posición de Kast. Si creemos de que la realidad chilena en materia criminal si cambió (…) Creo que es razonable pensar que hay ciertos ámbitos de la seguridad ciudadana en la que hay que actuar con sentido de emergencia”.

“Ha sido un trabajo largo. Es comprensible la sensación de la ciudadanía porque todavía estamos más atrás de lo que estábamos hace diez años atrás”, concluyó Ángel Valencia.