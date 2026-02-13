A un mes de la detención de sus hijos: búsqueda de Julia Chuñil se amplía a fundo de empresario Morstadt

Se trata del terreno disputado entre Julia Chuñil y el empresario Juan Carlos Morstadt, quien en un principio figuró como imputado en el caso.

A casi un mes de que diera a conocer el vuelco en el caso de la desaparición de Julia Chuñil y se ejecutara la detención de los tres hijos y un ex yerno de la dirigente mapuche, en las últimas horas se informó que la búsqueda del cuerpo de la mujer se ampliará al fundo La Fritz, propiedad del empresario Juan Carlos Morstadt.

Fue el pasado 14 de enero cuando Carabineros arrestó a Javier Troncoso Chuñil, Pablo San Martín Chuñil y Jeannette Troncoso Chuñil, quienes son imputados y fueron formalizados por parricidio. En este marco, Javier quedó en prisión preventiva, mientras que a sus hermanos se les decretó la medida cautelar de arresto domiciliario.

Tras ello, se intensificó la búsqueda del cuerpo de Julia Chuñil, la cual se ha centrado en el previo donde vivía, ubicado en el sector Huichaco Sur de la comuna de Máfil, Región de Los Ríos.

En aquel lugar se han llevado a cabo labores de rastreos con perros de Carabineros y se han hecho excavaciones. Durante las diligencias, las autoridades han hallado manchas de sangre (en el interior de una bodega), cuya evidencia sería clave, ya que para la fiscal regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel, muestra “proyección” y un “patrón” que podría vincularse con la dinámica del crimen.

No obstante, tras ese hallazgo, los investigadores no han podido encontrar otros elementos de interés, situación por la cual el área de rastreo se amplió hasta el bosque.

Búsqueda de Julia Chuñil se extiende hasta el fundo de Juan Carlos Morstadt

En este marco, durante la tarde de este jueves, se dio a conocer que la búsqueda se extenderá hasta el fundo La Fritz, que se encuentra a 3 km del sitio que habitaba Julia Chuñil.

El dueño de dicho fundo es Juan Carlos Morstadt, empresario que en un comienzo figuró como imputado en la causa que lleva adelante el Ministerio Público. Ahora, pasó a tener la calidad de testigo.

Previo a la detención de los hijos de la dirigente mapuche, ellos apuntaron en reiteradas ocasiones a Morstadt como presunto responsable de la desaparición de la mujer.