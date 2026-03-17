Casa donde vivió expresidente Boric en barrio Yungay es puesta a la venta: $ 860 millones por 13 dormitorios, 9 baños y más

La inmobiliaria La Cocina Propiedades ha causado revuelo en sus redes sociales tras promocionar el inmueble, que también está disponible para arriendo en casi $ 5 millones.

La casa donde el expresidente Gabriel Boric arrendó y vivió en el barrio Yungay durante su mandato fue puesta a la venta por un millonario precio, cuya residencial también se encuentra disponible para un contrato de arriendo.

La inmobiliaria La Cocina Propiedades causó gran revuelo en sus redes sociales al comenzar a promocionar la casa, que actualmente tiene un valor de 21.000 UF, lo que equivale a cerca de $ 836 millones. No obstante, se quiere vender en $ 860 millones.

“Estoy a cargo de vender y arrendar la casa del expresidente Boric”, menciona Cristián Opazo, encargado de la Región Metropolitana de La Cocina Propiedades, quien se muestra en el video que la corredora publicó en sus redes.

En el sitio web de la inmobiliaria, promocionan la propiedad como “excelente casa full remodelada, tanto sistema eléctrico, alcantarillado, red de agua, calderas, recuperación de pisos y ventanas. Son 2 casas en 1, cada una con acceso propio e independientes entre si, unidas interiormente con montacargas para moverse entre los pisos”.

TikTok.

Los detalles de la casa donde vivió el expresidente Gabriel Boric en barrio Yungay

Respecto a los detalles del inmueble, tiene 500 metros cuadros, cuenta con 13 dormitorios (6 en suite), 9 baños, 3 cocinas, 2 living comedor, 2 salas de estar y 3 estacionamientos.

La Cocina Propiedades.

Es una casa de dos pisos, la cual se distribuye de esta forma:

Primer Piso: 6 Dormitorios (2 en suite) 4 baños, cocina independiente, caldera, patio interior y patio de luz.

Segundo Piso: 6 dormitorios (podría ser 7 en caso de dividir una habitación que actualmente es doble) (4 en suite), 5 baños, cocina independiente, caldera, patio de luz y acceso a una terraza en la azotea.

En cuanto al precio del arriendo, este se encuentra en 120 UF, es decir, cerca de $ 4,7 millones.

La casa que fue usada por Boric y que sirvió para albergar diferentes reuniones políticas, fue diseñada por el arquitecto Andrés Garafulic en 1929. La propiedad tiene un avalúo fiscal de $ 162.691.271 y no registra morosidad en contribuciones en la Tesorería General de la República.

La Cocina Propiedades.

El propietario del inmueble es Iván Rodríguez, quien lo compró por 10.677 UF en 2017. Considerando lo anterior, en menos de 10 años ha duplicado su valor en el mercado.

Anteriormente, en 2022 se publicó en Portal Inmobiliario, fecha en que se arrendaba por 105 UF y se vendía en 19.500 UF.

¿Y Gabriel Boric? Al terminar su mandato se mudó hacia un departamento en San Miguel, mientras espera que la casa que compró (en cerca de $ 400 millones) en ese barrio termine su proceso de remodelación.