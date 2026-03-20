Fijan audiencia de revisión de cautelares de hijos de Julia Chuñil para el 10 de abril

Para las 08.30 horas del 10 de abril, en el Juzgado de Garantía de Valdivia quedó fijada la audiencia de revisión de cautelares de los hijos de Julia Chuñil, hoy imputados por la muerte de su madre, cuyo rastro se perdió en noviembre de 2024.

Así lo confirmó la abogada defensora de los hijos Karina Riquelme y la Fiscalía a EL DÍNAMO. Esta solicitud, según la defensa, se funda en nuevos antecedentes que serán expuestos en la audiencia y que “descartan la prueba de participación y la tesis de la fiscalía”.

La situación de los imputados

Desde mediados de enero, quien ha permanecido bajo la medida cautelar más gravosa es Javier Troncoso Chuñil, a quien la fiscalía le atribuye la autoría material del homicidio, así como el ocultamiento del cuerpo y otro delito de robo frustrado.

Según el relato del Ministerio Público, apoyado en los testimonios del exyerno de Chuñil, de cuya identidad se pidió reserva, y de dos testigos protegidos, el 8 de noviembre de 2024 Javier Troncoso, en estado de ebriedad, habría dado muerte a su madre, luego de que ella se opusiera a que él robase dinero a un adulto mayor que estaba en la vivienda que compartían en Huichaco Sur, Máfil.

Jeannette Troncoso y Pablo San Martín se encuentran bajo la medida cautelar de arresto domiciliario total y arraigo nacional por, presuntamente, haber colaborado con el ocultamiento del cuerpo. Sobre el exyerno, en tanto, recae la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno.

Hasta ahora, no hay rastros del paradero de Julia Chuñil. Y por ello, el pasado 16 de marzo se le concedió por tercera vez autorización a la fiscalía para realizar la búsqueda en el predio donde vivía Julia Chuñil. De momento, solo se ha informado del hallazgo de sangre humana en un machete, un hacha y en una pared, pero no se ha revelado a quién corresponden estas muestras.

Pedirán sobreseimiento de empresario

En las últimas horas, también se dio a conocer que la defensa de uno de los imputados que no ha sido formalizado, Juan Carlos Morstadt, pedirá su sobreseimiento.

En primera instancia, las sospechas de la familia de Julia Chuñil apuntaron hacia él debido a que mantenía una disputa territorial con la mujer de 72 años y porque habría ejercido acciones de amedrentamiento hacia ella por este conflicto.

Pese a que aún no ha sido formalizado, en el pasado se revelaron interceptaciones telefónicas en las que el empresario, al hablar del paradero de Chuñil, sostenía que a ésta “la quemaron”. Morstadt en entrevista con 24 Horas dijo no recordar esta conversación y su abogada negó que hubiera amenazado a Chuñil.

Por otra parte, la fiscalía también extendió las diligencias de búsqueda al predio de propiedad de Morstadt, en el que Chuñil pastoreaba a sus animales de ganado.

Según reveló Biobío, la abogada de Morstadt, Carole Monroy aseguró que “la fiscalía ha hecho su trabajo ya, y podido definir los hechos que motivaron la lamentable desaparición de la señora Chuñil. Mi representado en ninguna parte aparece, porque claramente es inocente”.

“Vamos a solicitar (el sobreseimiento) en el momento en que estimemos, conforme al avance de las últimas diligencias y el avance del proceso penal propiamente tal”, añadió Monroy.

Desde la defensa de los hijos de Chuñil evitaron ahondar en esta solicitud de sobreseimiento, debido a que aún no han sido notificados. “Estamos abocados en preparar la audiencia del 10 de abril”, dijo Riquelme. La Fiscalía Regional de Los Ríos y la Defensoría Penal Pública de esa región, que representa al exyerno, declinaron hacer comentarios al respecto.