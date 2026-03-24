VIDEOS – Estudiantes paralizan Línea 1 del Metro en medio de cacerolazo contra medidas económicas de Kast

Las protestas no solo se limitaron a la estación del Metro; también se registraron cacerolazos en barrios de Ñuñoa, la Plaza Pedro de Valdivia y el sector Vaticano Chico en la comuna de Providencia.

AGENCIA UNO/ ARCHIVO.

Un masivo cacerolazo se registró este martes pasado las 20:00 horas en diversos sectores de Santiago, acompañado de la paralización de la Línea 1 del Metro en la estación Los Leones, como forma de protesta contra las recientes medidas económicas implementadas por el gobierno de José Antonio Kast.

La movilización reunió a estudiantes secundarios y vecinos, quienes expresaron su descontento por el alza en los precios de la bencina y otras decisiones económicas que afectan directamente al bolsillo de las familias chilenas.

Las protestas no solo se limitó a la estación del Metro; también se registraron cacerolazos en barrios de Ñuñoa, la Plaza Pedro de Valdivia y el sector Vaticano Chico en la comuna de Providencia.

La interrupción del servicio de la Línea 1 provocó retrasos en el transporte y complicaciones en la movilidad de la capital, evidenciando la magnitud de la manifestación y la fuerte respuesta ciudadana frente a las políticas económicas del Ejecutivo.

Según información preliminar, los estudiantes se ubicaron en el andén y se sentaron al borde de las vías, mientras coreaban distintas consignas, en protesta por las recientes medidas económicas anunciadas por el gobierno del Presidente José Antonio Kast.

Desde Metro de Santiago señalaron que el hecho activó un protocolo de seguridad, el cual implicó la interrupción del suministro eléctrico en las vías.

A través de sus canales oficiales, indicaron: “Por personas sentadas en el andén, tuvimos un corte de corriente en estación Los Leones. Ya restablecimos y trabajamos para mejorar la frecuencia”.

Las recientes medidas económicas impulsadas por el gobierno del Presidente José Antonio Kast han generado inquietud en distintos sectores, especialmente tras el alza en el precio de la bencina, que impactará directamente en el costo de vida.

Esta decisión, enmarcada en un enfoque de ajuste fiscal, ha sido percibida por parte de la ciudadanía como un factor que presiona aún más el presupuesto de los hogares, encareciendo el transporte y otros bienes asociados, lo que ha contribuido al malestar social reflejado en las recientes protestas.