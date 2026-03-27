Crisis avícola: 600 mil gallinas serán sacrificadas por influenza aviar en Chile

La carne de pollo es la principal proteína producida en Chile, con un 48% del total de carnes (748 mil toneladas).

La granja de huevos de Agrícola Los Tilos en Talagante, donde se detectó un brote de influenza aviar, ha llevado al Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) a suspender los certificados de exportación avícola.

Esta planta representa aproximadamente el 4% de la población de gallinas ponedoras del país y cuenta con 600.000 aves que deberán ser sacrificadas. Según la última encuesta de producción de huevos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el total estimado de gallinas ponedoras en Chile es de 15 millones.

Debido a la situación, ChileCarne señaló que “ante la confirmación de un caso positivo de influenza aviar en granjas comerciales, en este caso huevos, el SAG notifica a la OMSA (Organización Mundial de Salud Animal) dentro de 24 horas y se activa la autosuspensión de los certificados de exportación, implicando la pérdida temporal del estatus de país libre”.

Juan Carlos Domínguez, presidente de ChileCarne, afirmó que “el país cuenta con planes de contingencia y acuerdos de zonificación con sus principales mercados de destino, los que contemplan la autosuspensión de las exportaciones ante este tipo de casos. Este protocolo ya se encuentra en aplicación”.

En ese sentido Domínguez destacó que el brote detectado afecta únicamente a un productor de huevos y no a la carne de pollo. “Por lo tanto, si no se registran nuevos brotes, las exportaciones de carne de pollo debieran retomarse en los próximos días”.

Según indicó, el 82% de estas exportaciones en valor se destinan a Norteamérica, incluyendo Estados Unidos, México, Puerto Rico y Canadá, y que “con cada uno de estos mercados se tienen acuerdos de zonificación, lo que permite mantener el comercio desde zonas libres incluso ante brotes localizados”.

La industria detalló que la carne de pollo es la principal proteína producida en Chile, con un 48% del total de carnes (748 mil toneladas), y es la segunda más exportada, con un 34% del total de carnes (US$ 440 millones de dólares).

Por su parte, el ministro de Agricultura, Jaime Campos, reconoció la dureza de la medida y enfatizó que es necesaria para proteger el mercado internacional, “la suspensión de la certificación de exportaciones de productos avícolas será por el tiempo que sea necesario”. Añadió que “si no lo hacemos, olvidémonos de la producción avícola nacional y de la posibilidad de acceder a los mercados mundiales”.