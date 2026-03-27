Por qué el jefe de gabinete de Trinidad Steinert fue sobreseído por viaje al extranjero con licencia médica

Entre noviembre y diciembre de 2024, cuando se desempeñaba en el GORE de Arica y Parinacota, Francisco Chambi fue dos veces a Perú por un procedimiento dental.

Francisco Chambi, jefe de gabinete de la ministra Trinidad Steinert, figura en la lista de funcionarios del Gobierno Regional de Arica y Parinacota que viajaron al extranjero cuando se encontraban con licencia médica.

Según informó CIPER, fue Contraloría la que detecto que el entonces funcionario fue a Tacna, en Perú, en dos oportunidades, el 30 de noviembre y el 3 de diciembre de 2024, para un procedimiento dental, luego de haber presentado con el permiso legal de 30 días.

A raíz de eso, el GORE inició un procedimiento disciplinario pero Chambi ya no formaba parte del gabinete del ex gobernador Jorge Díaz (DC), puesto que su contrato finalizaba en diciembre de 2024 y no fue renovado para el año siguiente. Por lo mismo fue sobreseído del caso.

“Se instruyó un procedimiento disciplinario que finalmente concluyó con sobreseimiento. Esto se debe a que, al momento de iniciarse el proceso, la persona ya no era funcionario del organismo, pues sus labores en el Gobierno Regional de Arica y Parinacota finalizaron el 31 de diciembre de 2024″, explicó el GORE de Arica y Parinacota.

En julio de 2025, el aludido asumió como jefe de gabinete de la entonces fiscal regional de Tarapacá, Trinidad Steinert. Cuando fue nombrada como ministra de Seguridad, llegó a la cartera con su equipo de confianza, incluyendo a Francisco Chambi, quien asumió el mismo cargo.

Al ser consultados por la licencia médica del jefe de gabinete de Steinert, desde el Ministerio de Seguridad precisaron que “los antecedentes fueron expuestos antes del ingreso y se revisó la documentación para su ingreso y como fue sobreseído no hay impedimento para no poder integrar el Ministerio“.