El llamado de Trinidad Steinert a dejar atrás controversia por remoción de jefa PDI: “Ya estoy en otra”

La titular de Seguridad Pública reiteró su versión de que fue la PDI la que decidió pasar a retiro a Consuelo Peña, a pesar de haber sido ratificada para el Alto Mando 2026.

AGENCIA UNO

Trinidad Steinert, ministra de Seguridad Pública, vive días álgidos tras conocerse la polémica remoción de Consuelo Peña como jefa de inteligencia de la PDI, luego de la eventual injerencia directa de la ex fiscal regional de Tarapacá.

Ante esto, el senador Iván Flores (DC) pidió al presidente José Antonio Kast la destitución de Steinert, apuntando a que provocó la salida de Peña de la PDI de “mala manera”.

Sin embargo, en su comparecencia ante la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, la secretaria de Estado aseveró que fue el director de la PDI, Eduardo Cerna, quien tomó la decisión de pasar a retiro a Peña, lo que no fue bien visto al interior de la institución policial.

Frente a estas declaraciones, el senador Flores reiteró que “no se puede ni se debe seguir echándole más bencina a esta tonta hoguera que fue creada por razones completamente ajenas a la institución con la ministra Steinert” y la instó a “decir la verdad”.

Las palabras del parlamentario encontraron respuesta en la ministra de Seguridad Pública, quien expresó que el legislador “puede tener una opinión personal”, pero “yo ya contesté en la respectiva sesión (de la comisión de Seguridad) y, por lo tanto, seguir con esto no tiene sentido”.

Consultada por radio Biobío si pidió la salida de Consuelo Peña, Trinidad Steinert reiteró que “esta es una decisión institucional, lo vuelvo a reiterar, pero insisto, yo ya estoy en otra, lo que quiero es trabajar por el país”.