Las pericias que se realizarán para comprobar la nueva hipótesis en el caso de Tomás Bravo

La madre del niño, Estefanía Gutiérrez, aseguró que la indagatoria es muy importante ya que “nos ayudaría a esclarecer la muerte de mi hijo”.

Satisfecha se manifestó la madre de Tomás Bravo, Estefanía Gutiérrez, por la decisión de la Fiscalía de Los Ríos de ordenar nuevos peritajes en el caso para dilucidar algunas dudas en torno a la muerte del niño, ocurrida en febrero de 2021.

“Es una diligencia que yo pedí personalmente a la Fiscalía, debido a que desde el comienzo de la investigación, por parte de la fiscal Marcela Cartagena, no se le dio importancia”, manifestó la mujer sobre las nuevas indagatorias.

Añadió que el nuevo informe técnico es de carácter científico y responde a una pericia muy importante que “nos ayudaría a esclarecer la muerte de mi hijo“.

Las nuevas pericias en el caso de Tomás Bravo

Se espera que las nuevas pericias permitan aclarar algunos hechos muy relevantes relacionados con el deceso del niño.

Las diligencias las realizaron personal del Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar) junto con expertos entomólogos, quienes se trasladaron hasta el sector de Raqui.

Allí, los peritos trabajaron en el lugar preciso en el que se encontró el cuerpo del niño, semanas después de su desaparición.

De acuerdo con lo precisado, los entomólogos serán los encargados de analizar los insectos y larvas recolectadas en el terreno, un tema clave para establecer si Tomás Bravo falleció efectivamente en ese lugar o fue trasladado desde otro sitio tras su muerte.

En su condición de científicos especializados en el estudio de los insectos, los entomólogos establecerán si los ubicados allí son los mismos presentes en el cuerpo del menor de edad.

El niño de 3 años desapareció el 17 de febrero de 2021en el sector rural de Caripilún, cuando acompañaba a su tío abuelo, Jorge Escobar.

Su cuerpo sin vida se encontró nueve días más tarde, el 26 de febrero, tras lo cual se detuvo a Escobar, quien luego fue absuelto de responsabilidad, según el fallo de la Corte de Apelaciones de Concepción emitido en septiembre del año pasado.