Tomás Bravo: la nueva hipótesis que esperan confirmar y que podría dar inesperado vuelco al caso

La madre de Tomás, Estefanía Gutiérrez, valoró la medida y manifestó que “es una diligencia que yo pedí personalmente a la Fiscalía”.

La Fiscalía Fiscalía de Los Ríos está a la espera de los resultados de los nuevos peritajes que ordenó realizar en el marco de la investigación por la muerte del niño Tomás Bravo, ocurrida en febrero de 2021.

Para responder a la instrucción del Ministerio Público, personal del Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar) se trasladó hasta el sector de Raqui, en el que se encontró el cuerpo del niño semanas después de su desaparición.

La madre de Tomás, Estefanía Gutiérrez, valoró la medida y manifestó que “es una diligencia que yo pedí personalmente a la Fiscalía, debido a que desde el comienzo de la investigación, por parte de la fiscal Marcela Cartagena, no se le dio importancia”.

“Es de carácter científico, es una diligencia importante, es algo que nos ayudaría a esclarecer la muerte de mi hijo; sin embargo, en esos momentos no fue de importancia”, recalcó.

Qué se busca con los nuevos peritajes en el caso de Tomás Bravo

Según ordenó la Fiscalía, el equipo especializado, que incluye tanatólogos, tiene la tarea de analizar de manera prolija los insectos y larvas recolectados en el sitio del hallazgo.

El trabajo busca confirmar de manera científica la hipótesis de que el sitio donde se encontró al menor de edad no fue el lugar de su muerte.

De acuerdo con lo planteado por la familia del niño, si los peritajes confirman aquello, se ratificaría la participación de terceras personas en la muerte de Tomás Bravo.

En septiembre del año pasado, la Corte de Apelaciones de Concepción ratificó la absolución en el caso de Jorge Escobar, el tío abuelo de Tomás.