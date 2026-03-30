Camioneros descartaron paro tras reunión en La Moneda: “Este problema no se resuelve con cantos de sirena”

Sergio Pérez, presidente de la Confederación Nacional de Transporte de Carga (CNTC), fue más allá y aseveró que no debería haber alzas en el precio de los alimentos.

AGENCIA UNO

Los diversos gremios de los camioneros dejaron en claro que no concretarán paralizaciones para mostrar su rechazo a la histórica alza de los combustibles, donde el diésel verá un incremento de $580 el litro, tras concretar un encuentro con el Gobierno en La Moneda.

Sergio Pérez, presidente de la Confederación Nacional de Transporte de Carga (CNTC), fue más allá y aseveró que no debería haber alzas en el precio de los alimentos.

Pérez indicó que la principal preocupación de los camioneros es el Índice de Costos del Transporte (ICT), explicando que “el acuerdo dice relación con pedir al gobierno primero, que se actualice el ICT, índice de costo al transporte, y que se ponga en práctica un canal de denuncia para aquellos generadores de carga porfiados, que no quieren entender que deben trasladar a tarifa los valores, los nuevos valores del petróleo”.

El líder de los camioneros dejó en claro que no se proyectan mayores alzas en los precios de productos vitales como los alimentos.

“Los camioneros de Chile vamos a exigir que se cancele una tarifa de acuerdo a los nuevos costos, pero eso no influye nunca en que las papas van a subir un 50%. El kilo de papa podría subir, si es que un camión transporta mil kilómetros, unos $40, y eso no es el 50%”, agregó.

El timonel de la CNTC descartó de plano concretar movilizaciones ante el bencinazo: “Este problema no se resuelve con algunos cantos de sirena por ahí que dicen que hay que parar, que yo no sé qué vamos a lograr, qué solución podríamos tener si detenemos el abastecimiento a la nación”.

“Nos visitó el presidente de la República porque encontró que era necesario enviar un mensaje a todos los camioneros de Chile y están absolutamente de acuerdo en que si el petróleo baja, inmediatamente va a bajar el petróleo en Chile”, cerró.