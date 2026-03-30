En fase clave de la causa: renuncia abogado de Cathy Barriga

Cathy Barriga se queda sin abogado tras la renuncia de Cristóbal Bonacic, la cual fue acogida por el tribunal a solo meses de la audiencia de preparación de juicio oral.

La defensa de la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, sufrió modificaciones luego de que el abogado Cristóbal Bonacic presentara la renuncia a su representación.

Por medio de una resolución del 9° Juzgado de Garantía de Santiago, se tuvo presente la renuncia al patrocinio y poder del jurista, quien hasta ahora lideraba la estrategia jurídica de la imputada.

En aquel documento, el tribunal dejó constancia que la exjefa comunal ya cuenta con otros defensores penales privados, hecho por el cual no se ordenó oficiar a la Defensoría Penal Pública. No obstante, esta situación podría alargar aún más la causa, según consigna La Tercera.

El movimiento en la defensa de Barriga ocurre previo al juicio oral, donde se deben fijar las condiciones en que se llevará a cabo el eventual juicio. La audiencia de preparación de juicio oral está programada para el 4 de agosto.

La renuncia de Bonacic se materializa a solo semanas de que realizara una solicitud para posponer la preparación del juicio oral, cuya petición fue acogida por el 9° Juzgado de Garantía de Santiago, luego de que la defensa sostuviera que no contaban con el acceso completo a la carpeta investigativa.

Por otro lado, la Subsecretaría del Interior anunció el nombramiento de Giovanni Calderón como nuevo director del Diario Oficial, quien también defendió a Barriga en esta causa.

Los delitos que se le imputan a Cathy Barriga

A Cathy Barriga se le investiga por presunto fraude al fisco por más de 30 mil millones de pesos cuando ejercía como alcaldesa de la comuna de Maipú (2016-2021).

En este marco, enfrenta cargos por fraude al fisco, malversación de caudales públicos, falsificación de instrumento público y negociación incompatible. Por ello, la Fiscalía Oriente solicita penas que exceden los 20 años de cárcel efectiva.