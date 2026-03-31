Ataque incendiario en el Lastarria: Bellolio apunta a “grupos de extrema izquierda y anarquistas”

“Los profesores tienen mucha pena. Un grupo de 3 no pueden dejar como rehén a más de 2.000 que vienen a recibir educación de calidad”, sentenció Jaime Bellolio.

AGENCIA UNO

Jaime Bellolio, alcalde de Providencia, expresó su repudio por el ataque incendiario registrado la mañana de este martes en el Liceo José Victorino Lastarria, donde tres alumnos lanzaron una bomba molotov a la inspectoría del establecimiento, generando un incendio.

Al respecto, el jefe comunal ratificó que los protagonistas de los hechos son estudiantes del Liceo Lastarria.

“Este es un día muy triste. Hay una sensación de rabia, porque son tres alumnos que entraron bencina. Se encapucharon, fueron al baño, pero como no pudieron salir quemaron la oficina. Hubo un grave riesgo de que podrían haber quemado el colegio completo”, puntualizó Jaime Bellolio.

El alcalde de Providencia dejó en claro que lo vivido en el Liceo José Victorino Lastarria es “un acto delictual y lo trataremos como tal”.

Consultado sobre los responsables de lo sucedido, Bellolio puntualizó que son “grupos de extrema izquierda y anarquistas, quienes justifican su violencia para sus ideas políticas”, agregando que “desplegaron un lienzo para, supuestamente, aludir al Día del Joven Combatiente”.

El edil precisó que uno de los involucrados ya está identificado, por lo que se le aplicará la Ley Aula Segura para su expulsión, ya que “nos querellaremos penalmente, porque esto es un delito”.

“Los profesores tienen mucha pena. Un grupo de 3 no pueden dejar como rehén a más de 2.000 que vienen a recibir educación de calidad”, sentenció Jaime Bellolio.