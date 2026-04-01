“Vamos a volver al precio que la parafina tenía en febrero y lo conservaremos hasta fines de septiembre, para no alterar el precio en otoño e invierno”, indicó el ministro de Hacienda.

AGENCIA UNO/ ARCHIVO.

El Gobierno anunció una serie de medidas económicas destinadas a mitigar el impacto del alza en el costo de la vida, incluyendo una rebaja en el precio de la parafina y ayudas directas a sectores vulnerables.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, había adelantado la medida el lunes 23 de marzo, en el contexto del anuncio de alzas en los combustibles. En esa ocasión, explicó que la parafina reduciría su valor hasta los mil pesos.

“Vamos a volver al precio que la parafina tenía en febrero y lo conservaremos hasta fines de septiembre, para no alterar el precio en otoño e invierno”, indicó Quiroz, en el marco de un paquete de medidas orientadas a amortiguar el impacto económico en los hogares.

Parafina bajará de precio: cuánto costará desde el jueves

Para concretar esta iniciativa, el Congreso tramitó con suma urgencia un proyecto de ley enviado por el Ejecutivo, el cual fue aprobado y despachado la noche del miércoles 25 de marzo.

Posteriormente, la ministra Sedini confirmó la entrada en vigencia de la rebaja: “A partir de mañana jueves 2 de abril bajará el precio de la parafina al precio que estaba fijado en febrero de este año”, anunció desde La Moneda.

La autoridad destacó el esfuerzo fiscal detrás de la medida. “Hemos hecho un esfuerzo, porque sabemos que para las familias chilenas, sobre todo entrando en el periodo de invierno, es complejo y el calor del hogar no puede faltar”.

Asimismo, subrayó el foco social del Gobierno. “Las prioridades del Gobierno están en los más vulnerables, en la clase media y estamos trabajando para ustedes, para alivianar la carga de la situación internacional que hoy nos golpea”.

De esta forma, el precio de la parafina, que actualmente alcanza un valor aproximado de $1.536 según la plataforma Parafina en Línea en la comuna de Santiago Centro, experimentaría una rebaja cercana a los $300, volviendo así a los niveles registrados en febrero. Con ello, el litro de kerosene rondaría los $1.200 hasta el noveno mes del año.