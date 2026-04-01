Siguen las desvinculaciones en el Gobierno: Desarrollo Social pide renuncia a directores de Senama e Injuv

La decisión apunta a “cargos de exclusiva confianza” y a la necesidad de “alinear equipos” del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

Continúan las remociones bajo el Gobierno de José Antonio Kast. Esta vez en el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, donde se solicitó la renuncia de los directores nacionales del Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama), Claudia Asmad, y del Instituto Nacional de la Juventud (Injuv), Juan Pablo Duhalde, además del subdirector de este último organismo, Nicolás Valdenegro.

La cartera emitió un comunicado, señalando que estas desvinculaciones tienen relación con la “exclusiva confianza” de los cargos y a la necesidad de conformar equipos “alineados con los ejes de trabajo del Gobierno”.

Tras ello, desde el Ministerio de Desarrollo manifestaron su agradecimiento a las autoridades salientes por su “compromiso con el servicio público” durante el tiempo en que se desempeñaron en sus respectivos cargos.

De igual manera, en la cartera reafirmaron su intención de seguir trabajando en las urgencias sociales, enfocados en mejorar la calidad de vida de la población más vulnerable, con el objetivo de “poner siempre a las personas en el centro de la acción del Estado”.

Las remociones en el Senama y el Injuv se suman a los recientes movimientos que se han efectuado dentro del Gobierno. Por ejemplo, este martes el Ministerio de Justicia realizó un cambio en las jefaturas del Plan Nacional de Búsqueda, lo cual generó diferentes reacciones.

Ante esto, el ministro Fernando Rabat explicó que el plan continuará sin cambios en sus criterios y que solicitaron las renuncias de las funcionarias debido a que son “cargos de confianza”.

Anteriormente, el Ministerio de la Mujer solicitó la renuncia de la directora del SernamEG, Priscilla Carrasco, quien se encuentra en tratamiento contra el cáncer, lo que ha desatado diferentes críticas.

Sin embargo, esto se mantiene en pausa, ya que la funcionaria presentó una licencia médica retroactiva.