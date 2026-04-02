Ex ministro de Educación y Ley de Convivencia Escolar: “Entrega facultades a colegios, pero sin entregarles recursos”

Raúl Figueroa, ex titular del Mineduc en el gobierno de Piñera, expresó que “hoy día tenemos una batería de herramientas que son esta nueva ley, que la verdad que le va a ser más difícil la gestión a las escuelas y con detector de metales o revisión de mochilas que está muy lejos de hacer la solución”.

Raúl Figueroa, ex ministro de Educación de Sebastián Piñera, se mostró crítico de la flamante Ley de Convivencia Escolar, la cual permite entre otras medidas para enfrentar la violencia en los colegios, la instalación de detectores de metales.

La iniciativa ya fue publicada en el Diario Oficial y desde el Mineduc se adelantó el desarrollo del reglamento para establecer mayores medidas de seguridad en los recintos educativos, luego del ataque en un liceo de Calama que dejó una inspectora fallecida.

Sin embargo, Figueroa puso énfasis en que la norma pone una serie de exigencias a los colegios y liceos para implementar detectores de metales y cámaras de seguridad, entre otros elementos de seguridad, pero sin entregar recursos para ello.

En entrevista con EmolTV, el ex ministro de Educación indicó que “la ley lo que hace, a mi juicio, es ponerle más exigencia a la escuela, y hacerle más difícil la tarea a los colegios. Y entregarles facultades, pero no necesariamente entregarles la solución, entregarles el peso de tener que resolver y sin entregarles recursos. Creo que hay que estar muy atento y que no vayamos a pensar que como tiene que pasar en Chile, porque se dicta una ley que tiene el nombre del problema, el problema está resuelto, digamos. Eso no va a pasar”.

A juicio de Raúl Figueroa, esta legislación no ataca el problema de fondo respecto a la violencia escolar, además no entregar mayores directrices a los docentes y funcionarios sobre cómo enfrentar una serie de situaciones de peligro.

“Yo entiendo que si un colegio quiere poner un detector de metal o quiere revisar las mochilas, haciéndolo razonablemente bien, va a transmitir seguridad a esas comunidades, pero está muy lejos de ser la solución al problema. Porque ¿qué pasa? ¿Qué pasa si detectan que un joven quiere entrar con una pistola y él se pone violento?, porque lo que vimos en los casos en Calama, por ejemplo, con la inspectora que terminó falleciendo, muchas veces ellos para proteger a la comunidad se ponen por delante, tratan sin ninguna experiencia (…) No le puedes exigir que tengan esa experiencia”, argumentó el también director de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello.

El ex ministro de Sebastián Piñera aseveró que “hoy día tenemos una batería de herramientas que son esta nueva ley, que la verdad que le va a ser más difícil la gestión a las escuelas y con detector de metales o revisión de mochilas que está muy lejos de hacer la solución”.

“Y al mismo tiempo ocurre que cuando se dan hechos de violencia tú tienes que tomar medidas y ahí hay que respaldar también, a mi juicio, a los directores de los colegios para que tomen medidas disciplinarias fuertes”, puntualizó Raúl Figueroa.