Destituyen a 30 funcionarios en La Florida por viajar al extranjero con licencias médicas

El alcalde Daniel Reyes informó que en total se instruyeron 152 investigaciones administrativas. De estas, 30 concluyeron con la máxima sanción contemplada en el estatuto administrativo,

AGENCIA UNO.

La Municipalidad de La Florida confirmó la destitución de 30 funcionarios tras comprobarse el uso indebido de licencias médicas para viajar fuera del país, incumpliendo el reposo legal.

La medida fue adoptada luego de la realización de sumarios administrativos que detectaron diversas irregularidades al interior del municipio.

El alcalde Daniel Reyes informó que en total se instruyeron 152 investigaciones administrativas. De estas, 30 concluyeron con la máxima sanción contemplada en el estatuto administrativo, mientras que otros 18 funcionarios recibieron castigos proporcionales a la gravedad de las faltas, incluyendo censuras, amonestaciones, suspensiones de funciones y multas económicas.

“El municipio aplicó todos los procedimientos disciplinarios de rigor para investigar estos hechos. Aquí hubo un mal uso de recursos públicos por parte de funcionarios que, estando con licencia médica, viajaron fuera del país, lo que es completamente inaceptable”, declaró el jefe comunal.

La autoridad también recalcó la postura de la administración frente a este tipo de situaciones, asegurando que “el municipio aplicó todos los procedimientos disciplinarios de rigor” y que serán “implacables en el buen uso de los recursos públicos y eso es exactamente lo que estamos haciendo, en resguardo de los vecinos y vecinas de La Florida”.

Desde la municipalidad de La Florida señalaron que estas acciones forman parte de un esfuerzo mayor por fortalecer la probidad administrativa y evitar fraudes que afecten tanto al sistema de salud como a los recursos públicos.

Asimismo, advirtieron que los procesos disciplinarios continúan en curso y que, de detectarse nuevos casos, se mantendrá la misma línea de acción. “El objetivo es resguardar el correcto uso de los recursos públicos y la probidad en la función municipal”, enfatizaron desde la entidad edilicia.