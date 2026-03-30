Dirección de Migraciones realizará fiscalizaciones a extranjeros en lugares de trabajo: “No será una caza de brujas”

Frank Sauerbaum dejó en claro que “nosotros esperamos que esto no sea una cosa punitiva, sino que sea más bien disuasiva, para que esto no vuelva a ocurrir y las personas entiendan que tienen que cumplir la ley“.

Frank Sauerbaum, nuevo director de Migraciones, indicó que una de las medidas que tomarán para hacer frente a la inmigración irregular será fiscalizar a los ciudadanos extranjeros en sus lugares de trabajo.

En entrevista con La Tercera, el ex diputado puntualizó que están trabajando para avanzar en cumplir con la presentación de iniciativas en los primeros 90 días de la administración de José Antonio Kast.

“Hoy día se están evaluando en este momento las propuestas que nosotros hicimos y esperamos que el ministro del Interior nos llame esta misma semana para seguir avanzando”, indicó el nuevo funcionario de Gobierno.

En esta línea, el director de Migraciones indicó que se reunirá con el Servicio de Impuestos Internos (SII), la Dirección del Trabajo (DT), Carabineros y la PDI para “salir a fiscalizar”, puntualizando que debe llegar a un acuerdo con la DT para concretar las visitas a diversas empresas.

“No va a ser una caza de brujas, ni mucho menos, pero vamos a tratar de estar desplegados en las empresas en donde nosotros sepamos que se incurre con más frecuencia”, aseguró Frank Sauerbaum.

Sauerbaum dejó en claro que “nosotros esperamos que esto no sea una cosa punitiva, sino que sea más bien disuasiva, para que esto no vuelva a ocurrir y las personas entiendan que tienen que cumplir la ley“.

El representante de la Dirección de Migraciones puntualizó que en el caso de las labores agrícolas existe “una norma, que es la visa MERCOSUR”.

“Eso ha funcionado muy bien y tiene algunas mejoras que hacer, pero en general no hemos tenido problema con eso. Los bolivianos en general que vienen a la cosecha vuelven”, expresó el director de Migraciones.