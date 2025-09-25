Por persona en la vía: las estaciones que Metro de Santiago tuvo que cerrar en la Línea 1

La empresa informó que son siete las estaciones con el servicio suspendido.

Metro de Santiago informó del cierre de varias estaciones de la Línea 1 debido a una persona en las vías.

De acuerdo a las redes sociales de la empresa, a eso de las 8:36 horas, la Línea 1 sólo está disponible entre Los Dominicos a Estación Central.

Estas son estaciones que se encuentran en uno de los tramos más concurridos de Santiago, por lo que muchos viajes y trayectos se podrán ver interrumpidos.

De esta forma, las estaciones cerradas de Metro de Santiago en la Línea 1 son:

Universidad de Santiago

San Alberto Hurtado

Ecuador

Las Rejas

Pajaritos

Neptuno

San Pablo.

Esta suspensión del servicio se suma a un grave hecho ocurrido a las 8:00 horas de este jueves 25 de septiembre, cuando un hombre fue apuñalado durante una pelea ocurrida al interior de la estación Franklin en la Línea 2.

Por causas que aún se están investigando, dos personas protagonizaron una pelea, durante la cual una de ellas resultó herida con un arma blanca. La persona lesionada se encuentra inconsciente y está recibiendo atención médica por parte del personal del SAMU.

Asimismo, según informó Carabineros, mientras la persona herida permanecía inconsciente, el responsable de la agresión fue arrestado por Carabineros por funcionarios policiales.

Junto a ello, Guillermo Muñoz, presidente del directorio de Metro de Santiago, indicó que el equipo de seguridad del tren subterráneo logró controlar la situación, lo que permitió la detención de la persona involucrada en el incidente.