Qué se sabe de los autores del violento turbazo en la casa del vicepresidente de la Sofofa

El hecho ocurrió alrededor de las 11:00 horas de este lunes en la residencia familiar, ubicada en la calle Vía Gris, en el sector de Lo Curro.

Detectives de la Brigada de Robos e Intervención Criminalística (BIRO Incri) de la Policía de Investigaciones (PDI) se encuentran trabajando para dar con los autores del violento turbazo que sufrió este lunes la familia del vicepresidente de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), Heriberto Urzúa.

De acuerdo con la información policial, el hecho ocurrió alrededor de las 11:00 horas en la residencia familiar ubicada en la calle Vía Gris, en el sector de Lo Curro, en la comuna de Vitacura.

Hasta la vivienda llegó un grupo integrado por al menos siete delincuentes armados, quienes ingresaron de manera violenta al lugar, luego de lo cual amarraron a los ocupantes y sustrajeron “diferentes tipos de especies y dinero en efectivo. Portaban armas de fuego y también elementos cortantes“, detalló el jefe de la Biro Incri, subprefecto Marcelo Varas.

Autores del turbazo se llevaron autos del ejecutivo de Sofofa

Para escapar del lugar, los autores del violento turbazo se llevaron dos vehículos de propiedad de la familia del vicepresidente de la Sofofa, en los que subieron las especies que robaron desde el hogar. “Aún estamos evaluando el monto de lo sustraído”, agregó Varas.

El subprefecto detalló que los delincuentes actuaron con sus rostros cubiertos, emplearon guantes para evitar dejar huellas y “son principalmente gente joven, 18 a 20 años de edad“.

“Lo que hemos logrado establecer, conforme a las declaraciones, es que había una persona que era el líder, quien daba las instrucciones dentro del domicilio y manejaba los tiempos de operar dentro del inmueble“, concluyó.