La categórica respuesta del Gobierno al ex juez víctima de un turbazo que llamó a armar a los ciudadanos

El Gobierno dejó en claro que no coincide con la idea de permitir que los ciudadanos tengan armas de fuego, como propuso el ex magistrado.

El Gobierno respondió de forma categórica al ex juez Claudio Pavez, quien llamó a las autoridades a permitir que los ciudadanos puedan tener armas, tras ser víctima de un turbazo la noche del martes en su hogar en la comuna de La Pintana, en la Región Metropolitana.

El ex magistrado se refirió al tema durante la conversación que mantuvo con los medios de comunicación que fueron a cubrir el delito del que fue víctima junto a su esposa y su hijo.

De acuerdo con el informe policial, el turbazo en la casa del ex juez lo protagonizaron entre cuatro y seis delincuentes, cuando eran cerca de las 23:00 horas. Durante el hecho, los antisociales golpearon con un barrote de fierro al hijo del matrimonio, de 58 años.

Al hablar con los medios, Claudio Pavez manifestó que “son exageradas las autoridades cuando no permiten que los ciudadanos tengan armas para defenderse“.

“Si yo hubiese tenido un arma para defenderme, le aseguro que no ocurre este asalto y tendríamos tres o cuatro muertos“, complementó.

La respuesta del Gobierno a los dichos del ex juez

El primero en referirse a las declaraciones del ex juez sobre el permiso para poseer armas fue el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, quien afirmó que “tenemos que mantener el control de las armas de fuego y, sobre todo, tratar de disminuir la circulación de armas de fuego“.

Argumentó a la vez que muchas veces “las armas inscritas son las mismas que posteriormente se extravían o se hurtan desde algún domicilio y son con las que se cometen delitos el día de mañana“.

En esa línea, planteó que, por el contrario, se deben fortalecer las instituciones del Estado que tienen el monopolio del uso de las armas “para tener mejor seguridad en nuestro país”.

Al ser consultado sobre los dichos del ex magistrado, el ministro de Seguridad, Luis Cordero, enfatizó que “armarse no es una buena solución“.

“En las incautaciones de armas suelen encontrarse también armas debidamente inscritas“, complementó el secretario de Estado.