Kast y Arrau se pronuncian por muerte de Marco Cosme, carabinero baleado en Valdivia: “Asesinado cobardemente”

“Nos vamos a asegurar que este criminal pase el resto de su vida en la cárcel”, fue parte de lo que dijeron las autoridades tras la confirmación de la trágica noticia.

El presidente José Antonio Kast se refirió a la muerte del cabo primero de Carabineros, Marco Cosme Barquero, quien permanecía en estado crítico tras ser baleado en medio de un operativo que terminó con la captura de Carlos Cancino Tapia, conocido como El Rana.

Por medio de su cuenta de X, el mandatario manifestó: “Ha fallecido Marcos Cosme Barquero, cabo primero de Carabineros. Tenía apenas 32 años. Fue asesinado cobardemente por un prófugo de la justicia que hasta ahora había vivido en completa impunidad”.

A lo que agregó: “Nos vamos a asegurar que este criminal pase el resto de su vida en la cárcel y que todos los que lo protegieron y encubrieron se hagan responsables”.

Durante el procedimiento también resultó herido el suboficial Roberto Canio Quilaleo, quien recibió un disparo en el abdomen y se encuentra fuera de riesgo vital. En cuanto a “El Rana”, aún permanece hospitalizado, por lo que su detención fue ampliada, ya que su estado de salud todavía no permite formalizarlo.

El lamento del ministro Arrau por la muerte de carabinero

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, también lamentó la muerte del carabinero y expuso: “El cabo 1º Marcos Cosme Barquero murió buscando que el asesinato de un compañero no quedara impune. Fue herido durante el operativo de detención del último prófugo del crimen del cabo Eugenio Naín”.

En esa línea, expresó que “el detenido nuevamente abrió fuego contra Carabineros en un acto miserable y cobarde. Fue herido y permanece bajo custodia. Ahora deberá responder ante la justicia, esperamos que sin ningún tipo de contemplación”.

Para cerrar, el secretario de Estado afirmó que “Chile está con la familia de Marcos, sus seres queridos y toda la institución de Carabineros. No se olvidará su valentía, su entrega, ni la huella de servicio público que deja a todos los chilenos”.