Fueron encontrados en Santiago: quiénes son las nuevas víctimas que dejó el sistema frontal

Con estos fallecidos ya son seis las personas que han perdido la vida en los últimos días.

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, confirmó a dos nuevas víctimas fatales producto del sistema frontal que afecta a la zona norte y centro del país en los últimos días.

En esta oportunidad se trata de dos personas en situación de calle. Una de ellas fue encontrada en la Alameda con Tucapel Jiménez, mientras que la otra en Ismael Valdés Vergara, en el sector del Mercado Central.

Fue a través de un comunicado que Desbordes dio a conocer la noticia, en medio de un balance realizado por cómo había respondido la infraestructura del a comuna por las lluvias.

“El balance en términos de agua es positivo. Anoche monitoreamos el Zanjón de la Aguada, donde tuvimos algún riesgo de salida justo en el sector de Bascuñán Guerrero, y el río Mapocho subió a lo que habíamos estimado; estuvo a dos metros de llegar al borde del cauce”, detalló.

Junto con eso agregó que “tenemos que lamentar una situación que es grave, que es la de las personas en situación de calle. Solo el día de hoy registramos dos personas que perdieron la vida. Una en Tucapel Jiménez con Alameda, lejos del Mapocho, y la otra persona en el sector del Mercado Central, en Ismael Valdés Vergara”.

Pese a que personal municipal intentó realizar procedimientos de reanimación, no lograron salvar a estas dos nuevas víctimas que dejó el sistema frontal.

“Con suerte logramos que se retiraran del cauce del río Mapocho. Si no, las personas habrían sido arrastradas por el cauce y tendríamos más fallecidos que lamentar. Solo eso logramos. La mayoría no quiere ir a albergues, son muy refractarios en esto“, indicó.

Ante esta situación, Desbordes hizo un llamado a los vecinos de Santiago para hacer cambiar de opinión a quienes se encuentran en situación de calle. “Esta noche va a ser difícil, la lluvia va a ser intensa y con baja temperatura, por lo que no puedo descartar que tengamos más fallecidos“, aseveró.