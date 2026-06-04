Nuevo tropiezo para ampliación de Santiago 1: Contraloría objetó decreto del Minvu por desprolijidades técnicas

Falta de antecedentes técnicos, falta de justificación para aumentar los coeficientes de constructibilidad en la zona y discordancias cartográficas en los planos son algunos de los errores que se encontraron.

Los planes de ampliación de la cárcel Santiago 1 sufrieron un nuevo traspié luego de que la Contraloría General de la República objetara el decreto N°15 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que fue presentado en 2025, por desprolijidades técnicas.

En una declaración, el organismo indicó que el documento de la cartera, donde se planteaba la modificación de los planes reguladores comunal y metropolitano de Santiago para autorizar la construcción, no contaba con los antecedentes técnicos que se exigen para estudiar la propuesta y verificar la legalidad de las obras.

Además, se indicó que en la información presentada no estaba claro si los trabajos serían en el mismo terreno o en otro. Esto es clave para determinar si califica como una extensión del recinto o una nueva construcción, bajo los parámetros de la Ley N°21.636.

Contraloría también cuestionó la falta de justificación para aumentar los coeficientes de constructibilidad en la zona y la omisión de las inscripciones de propiedad de los inmuebles de la manzana que se vería afectada por la ampliación de Santiago 1.

Otras desprolijidades detectadas en el decreto apunta a discordancias cartográficas en los planos presentados, cuyos trazados irregulares para el Barrio Judicial no coincidían con los mapas de la Municipalidad de Santiago y tampoco las imágenes satelitales revisadas en Google Earth.