Permiso de circulación 2026: conoce si tienes multas pendientes por pagar y evita sorpresas

Antes de renovarlo, es fundamental verificar si existen infracciones impagas, ya que estas impiden completar el trámite y podrían generar sanciones adicionales, incluyendo la retención del vehículo.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Se acerca la fecha límite para renovar el Permiso de Circulación 2026, trámite obligatorio para todos los vehículos que circulan legalmente en Chile, y es clave verificar si existen multas de tránsito impagas, ya que esto puede impedir la obtención del permiso y generar sanciones adicionales.

Este trámite acredita que el vehículo está registrado, asegurado y con todos los pagos de impuestos y multas al día. Su vigencia para 2026 debe renovarse antes del 31 de marzo, plazo en el que muchos conductores se concentran a regularizar su situación.

Permiso de circulación 2026: conoce si tienes multas pendientes por pagar

Una de las principales exigencias para poder realizar la renovación es no tener multas de tránsito pendientes de pago. Si un vehículo registra infracciones impagas, estos montos deben ser cancelados antes de iniciar el trámite del permiso.

¿Cómo consultar si tienes multas de tránsito sin pagar?

El Servicio de Registro Civil e Identificación habilitó una plataforma web que reúne el Registro de multas de tránsito no pagadas, con información actualizada al 30 de noviembre de 2025 y disponible al día de hoy. Para acceder a esta consulta necesitarás:

Ingresar la patente del vehículo sin guion, respetando el formato de letras y números EN ESTE LINK.

En el caso de las motos, deberás anteponer un cero a los números de la patente (por ejemplo, si la placa es LL‑123, deberás ingresar LL0123).

¿Qué ocurre si no tienes el Permiso de Circulación al día?

Circular sin este permiso constituye una infracción grave. Las autoridades de tránsito pueden:

Retirar el vehículo de la circulación.

Aplicar sanciones administrativas y multas adicionales.

Impedir la renovación de otros documentos asociados al vehículo.

El proceso de obtención del Permiso de Circulación 2026 es un paso esencial para garantizar que tu vehículo pueda seguir circulando dentro del marco legal establecido por las autoridades chilenas.