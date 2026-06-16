Fiscal Ángel Valencia: la muerte del “Niño Guerrero” no implica el fin del Tren de Aragua

Admitió, sin embargo que “es altamente probable” que la organización criminal se debilite como consecuencia de la muerte de su líder.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

El fiscal nacional, Ángel Valencia, aseveró este martes que la muerte del líder del Tren de Aragua, Héctor Guerrero Flores, más conocido como el “Niño Guerrero”, no implica la desaparición de la organización criminal.

El jefe del Ministerio Público se refirió al tema durante la entrevista que le concedió a radio Cooperativa, ocasión en la que planteó que “uno no puede entender que la muerte de alias Niño Guerrero, o la muerte del Mencho (Nemesio Rubén Oseguera, fallecido líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación) necesariamente implique la desaparición de la organización que lideraba. Son asuntos distintos”.

“Es altamente probable que esas organizaciones se debiliten como consecuencia de la muerte de su líder, pero muchas de esas organizaciones no tienen la verticalidad de otras organizaciones similares“, planteó.

En esa línea, el fiscal nacional, mencionó a la Cosa Nostra, y puso como ejemplo cuando detuvieron a Toto Riina (en 1993).

Valencia dijo que la organización criminal opera como franquicia

Explicó que “hay algunas de estas que operan como franquicias. Hay negocios que operan bajo una marca estadounidense de comida rápida. Antiguamente, muchos de esos negocios eran administrados directamente por el dueño de la marca, pero cuando el dueño de la marca desaparece, el local no necesariamente va a desaparecer”.

“Puede seguir operando con el nombre de la marca y alegar el carácter histórico, o cambiar la marca a un nombre parecido. Intentar controlar ellos el mercado que ha quedado sin control, ser ellos los que lideren bajo una marca propia, pero no hacer desaparecer el restaurante, porque era un buen negocio. Puede aparecer la competencia y aprovechar la debilidad que están sufriendo e intentar coparle el espacio“, añadió Valencia.

Al respecto, planteó que “es difícil saber qué es lo que va a ocurrir”, aunque reiteró que “la muerte del líder suele crear momentos de debilidad”.

Respecto de si ello complica las investigaciones en Chile de casos vinculados al Tren de Aragua, aseveró que “no”, aunque sí admitió que “vamos a tener que terminar una causa, porque en Chile hay una orden de detención contra este señor, en una causa que se tramita en la Fiscalía de Iquique“.

Finalmente, reiteró que “es difícil saber qué va a ocurrir, si se va a debilitar o se puede producir una diáspora y empiezan a buscar un lugar para refugiarse“.

“A lo mejor pierde fuerza y sus integrantes se distribuyen en distintas organizaciones. Con el tiempo vamos a ver qué ocurre en nuestro caso“, concluyó.