De no pagar el pasaje a maltratar a un carabinero: las “incivilidades” y los actos vandálicos que serán sancionados en el Registro Nacional

El listado viene incluido en el proyecto que ingresó el Gobierno al Congreso y que crea el Registro de Vándalos.

El Gobierno de José Antonio Kast ingresó al Congreso el proyecto que crea el Registro Nacional de Actos Vandálicos e Incivilidades, que fue anunciado el pasado 1 de junio en la Cuenta Pública.

La iniciativa, que forma parte del Plan de Seguridad, aumenta las sanciones para una serie de conductas que podrían derivar en la pérdida de beneficios sociales como la Pensión Garantizada Universal (PGU) o la gratuidad en la Educación Superior.

En el documento se distinguieron dos tipos de conductas: incivilidades, que son de menor gravedad; y actos vandálicos, que constituyen un delito.

Incivilidades

Depósito de escombros y otros materiales sin permiso de la Municipalidad o la Dirección de Vialidad.

Consumo de bebidas alcohólicas en calles, caminos, plazas, paseos y demás lugares de uso público.

Expendio de bebidas alcohólicas en contravención a los artículos 22 y 43 de la ley N°19.925.

Elaboración o manipulación de alimentos en la vía pública sin contar con patente municipal.

Uso de los servicios de transporte público remunerado de pasajeros sin pagar la tarifa.

Cierre u obstaculización de las vías de acceso a playas de mar, ríos o lagos.

Organización o agencia de loterías no autorizadas.

Provocación o alteración del orden en espectáculos públicos.

Daño en bienes públicos o de propiedad particular, cuyo importe sea inferior a una UTM.

Consumo de drogas en la vía pública.

Actos vandálicos

Atentado contra la autoridad.

Amenazas a autoridades en ejercicio de sus funciones o perturbación grave de sesiones legislativas o audiencias judiciales.

Impedimento o perturbación del ejercicio de funciones de autoridad por violencia o fraude.

Falsa alarma de incendio, emergencia o calamidad pública.

Homicidio de un fiscal del Ministerio Público o de un defensor público.

Lesiones o maltrato de obra contra un fiscal del Ministerio Público o contra un defensor público.

Amenazas a un fiscal del Ministerio Público o a un defensor público.

Retención o toma de control de un vehículo de transporte público de pasajeros.

Interrupción de la libre circulación en la vía pública o el lanzamiento de objetos a personas o vehículos en la vía pública.

Explotación o participación en casas de juego de suerte, envite o azar.

Amenazas a profesionales y funcionarios de establecimientos de salud o educacionales, y a manipuladores de alimentos de estos últimos recintos.

Lesiones inferidas a profesionales y funcionarios de salud y educacionales, incluyendo a manipuladores de alimentos.

Usurpación en caso de que la ocupación recayera en inmuebles fiscales, bienes nacionales de uso público o un inmueble destinado a actividades de educación.

Incendio.

Daños causados en bienes de uso público, medios de transporte públicos y servicios públicos o domiciliarios.

Rayados no autorizados: dibujos, mensajes o expresiones en bienes muebles o inmuebles.

Homicidio de un carabinero.

Maltrato de obra a un carabinero.

Uso de artefactos explosivos o incendiarios y el disparo injustificado de armas de fuego.

Carreras de vehículos no autorizadas.

Tráfico y microtráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas.

Asociación ilícita para el comercio ilegal.

Daño en un monumento nacional.

De ingresar al Registro Nacional de Actos Vandálicos e Incivilidades no podrás postular a subsidios habitacionales o de arriendo; acceder a determinadas becas o beneficios estudiantiles; participar en ciertos fondos concursables financiados por el Estado ni mantener algunos beneficios tarifarios en el transporte público.

A eso se suma que no podrás obtener o renovar su licencia de conducir o de pasaporte; inscribir vehículos o propiedades a su nombre, tampoco asistir a espectáculos masivos y partidos de fútbol profesional.