La defensa del Gobierno a jefa de gabinete de Kast: asegura que cumplía “requisitos legales” para subsidio

En vista de esta situación, el Frente Amplio anunció que oficiarán al Servicio de Impuestos Internos (SII), además de entregar los antecedentes al Ministerio Público y la Contraloría General de la República.

Máximo Pavez, subsecretario del Interior, se refirió a la controversia generada por el subsidio habitacional para la clase media que recibió en 2009 la jefa de gabinete del presidente José Antonio Kast, Catalina Ugarte.

Esto, luego que un reportaje de Fast Check diera cuenta que el beneficio permitió que la familia de Catalina Ugarte adquiriera un departamento en la comuna de Santiago, que aún habitan.

Sin embargo al momento de postular, la jefa de gabinete de José Antonio Kast y sus hermanos eran parte de la inmobiliaria familiar, con terrenos en Lampa, mientras que su madre era propietaria de una residencia en Las Condes.

En vista de esta situación, el Frente Amplio anunció que oficiarán al Servicio de Impuestos Internos (SII), además de entregar los antecedentes al Ministerio Público y la Contraloría General de la República.

Ante esta situación, el diputado Jorge Brito expresó: “¿El presidente Kast incluirá a su propia jefa de gabinete en el registro de vándalos? Oficiaremos al SII y remitiremos antecedentes tanto al Ministerio Público como a Contraloría, para que investiguen, sancionen y se restituya el dinero de subsidios otorgados a la familia Ugarte Millán”.

El parlamentario aseveró que “esto es una aberración. Todo funcionario público tiene que tener una conducta intachable”.

“El Servicio de Impuestos Internos tiene la capacidad de retener y devolver los subsidios mal asignados o fraudulentos a ciudadanos como la jefa de gabinete del presidente José Antonio Kast, razón por la cual también oficié al Servicio de Impuestos Internos, y remitiré estos antecedentes al Ministerio Público para que pueda descartar que la jefa de gabinete del presidente José Antonio Kast no se haya convertido en una delincuente más”, puntualizó el diputado Brito.

Sin embargo, el subsecretario del Interior descartó estas acusaciones y aseveró que al momento de recibir el subsidio, Catalina Ugarte cumplía con los requisitos para acceder al beneficio.

“La información que nosotros tenemos, es que el subsidio que hace 20 años durante el gobierno de la presidenta Bachelet se entregó a la hoy día jefa de gabinete del Presidente de la República está con todos los requisitos legales cumplidos”, precisó Máximo Pavez.