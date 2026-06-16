Remueven “puente clandestino” en zanja de Colchane y comisionado afirma que zona es vigilada

El comisionado Soto planteó que la resistencia a este tipo de intervenciones en las zanjas serán “cada día menos efectivas”.

Una porción de una zanja fronteriza ubicada en las cercanías de Colchane fue rellenada con sacos de arena en las últimas horas. La medida es una de las más notorias del Plan Escudo Fronterizo impulsado por la actual administración, por lo que su vulneración fue objeto de controversia.

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau (Partido Republicano), apuntó al crimen organizado por la vulneración de esta medida. “Que borren o pongan un puente en la zanja es más que esperable. Lo esperábamos, pero ya sabemos dónde están operando y concentramos la fuerza ahí”, dijo.

Desde la oficina del comisionado presidencial para la Macrozona Norte, Alberto Soto, confirmaron a EL DÍNAMO que una retroexcavadora ya removió el puente clandestino.

“Me gustaría indicar que el sector que fue intervenido de la zanja, que está alrededor de 5,7 kilómetros al norte de Colchane, es un sector que normalmente es inspeccionado por patrullas del Ejército y de Carabineros, también a través de vuelos de drones“, dijo Soto.

En ese sentido, se mostró de acuerdo con el planteamiento de Arrau: “Que se produzca una intervención de este tipo hasta cierto punto es esperable, porque cuando el Estado interviene un área en que era frecuentemente empleada con bastante grado de libertad por grupos que operaban efectuando ilícito a través de la frontera, bueno, lo que se produce es una resistencia a esta intervención”.

“Y esta resistencia va a ser cada día menos efectiva en la medida que fortalezcamos el Escudo Fronterizo, con más tecnología en la frontera y con más mecanismos de control de movimiento y también con una legislación adecuada que desincentive violar la frontera para la ejecución de ilícitos transfronterizos”, instó.