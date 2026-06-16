Claudio Crespo alude a recurso que busca revertir su absolución en el caso Gatica: “Me ha perseguido la justicia por sobre lo normal”

Durante su exposición en la comisión investigadora del estallido social, el otrora uniformado dijo que de oídas supo de manifestantes que recibían $40 mil por protestar.

Una nueva sesión de la comisión investigadora del estallido social tuvo lugar este martes en la Cámara de Diputados. El invitado de mayor notoriedad pública fue el excarabinero Claudio Crespo, quien fue imputado y luego absuelto del delito de apremios ilegítimos contra el entonces manifestante y hoy diputado, Gustavo Gatica.

La comisión que pretende investigar los actos de Gobierno para prevenir y abordar la violencia entre el 18 de octubre de 2019 y el 11 de marzo de este año había tenido un lento arranque, ya que en las sesiones que se habían celebrado ninguno de los invitados había asistido hasta hoy. En esta oportunidad, asistieron la mitad de los invitados: se ausentó Evelyn Matthei, Claudia Pizarro y Felipe Alessandri, quien fue el único en entregar sus excusas por escrito.

El diputado Daniel Manouchehri (PS), quien reemplazará de forma permanente a su par de bancada Raúl Leiva en la comisión, insistió en el frustrado pedido que hizo en la sesión anterior el diputado Jaime Araya (IND-PPD) para citar al embajador de Chile en Israel, Gabriel Zaliasnik por sugerir interceptar comunicaciones telefónicas en el estallido social. Manouchehri no tuvo éxito en esta solicitud en específico, pero sí en que a raíz de ésta hubiera acuerdo para citar al ministro de Relaciones Exteriores Francisco Pérez Mackenna.

Por otra parte, una de las invitadas a esta sesión, la directora del Liceo José de San Martín de Santiago, Andrea Bravo, expuso que durante el estallido social notó que apoderados, profesores y asistentes de la educación apoyaron ideológica y financieramente a estudiantes que participaban en hechos de violencia.

Crespo acusa persecución y financiamiento de manifestantes

A su turno, el exteniente coronel inició su alocución explicando que contaba con “mucha experiencia en el control del orden público” y que llegado el estallido social con el resto de los uniformados notaron dinámicas como la “primera línea” que eran distintas a las que ya conocían.

Junto con ello, relató que hubo casos de carabineros heridos con armas de fuego y que en general la manifestación “para nosotros los carabineros no tuvo nada de espontánea”.

Luego de relatar que el uso de la escopeta antidisturbios y su posterior clasificación como arma letal fue decisión del alto mando, Crespo enfatizó: “Y esto yo lo digo aquí en esta comisión porque a nosotros nos persiguió la justicia, yo soy una persona que me ha perseguido la justicia en una forma por sobre lo normal“. En ese sentido, dijo que aún tenía procesos pendientes, como el caso Gatica, donde su absolución podría revertirse tras los recursos de nulidad presentados por la fiscal Ximena Chong.

A renglón seguido, aseguró que manifestantes detenidos le dijeron que les pagaban $40 mil por manifestarse y $15 mil más por lanzar bombas molotov. También que de las más de 29 mil personas detenidas, 13 fueron condenadas y que 87 carabineros están procesados o cumpliendo condena. “Los que tratamos de poner orden y evitar un quiebre de la democracia, fuimos los carabineros, fuimos los más perjudicados respecto a lo que ha realizado la justicia y el Ministerio Público, en esta persecución que hasta el día de hoy no ha terminado“, añadió.

Debido a que ya estaba cerca el término de la sesión, las preguntas de los diputados al excarabinero quedaron pendientes para otra sesión.