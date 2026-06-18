El memorándum de Luis Thayer que flexibilizó trámites para el ingreso de migrantes haitianos

Una de las medidas permitía que para solicitudes de residencia de niños, niñas y adolescentes “se aceptarán los certificados de nacimiento sin la correspondiente legalización”.

Bajo la lupa se encuentra el exdirector de Migraciones Luis Thayer, luego de que trascendiera que más de 200 niños haitianos que vinieron a Chile en vuelos de reunificación familiar en 2025 no tienen un paradero conocido en el país por fallas en el proceso de control.

Un preinforme emanado de Contraloría y revelado por Biobío el lunes da cuenta de que en 2025 al menos doce adultos ingresaron en varias ocasiones como responsables de grupos de entre 2 y 18 menores de edad, sin que constaran vínculos familiares. El ente fiscalizador detectó además que el Sermig no validó datos críticos como los domicilios o antecedentes de los tutores de los niños. En las fiscalizaciones en terreno, la Contraloría no logró ubicar a 64 menores de edad de un grupo de 104.

Pese a que Thayer en declaraciones recientes sostuvo que el servicio que dirigió denunció en 2023 una posible trata de personas en vuelos de carácter similar, de igual manera un memorándum firmado por él en 2024 ahora es objeto de controversia.

El documento da cuenta de medidas para la flexibilización presentación de documentos para ciudadanos haitiano. Entre ellas, se establece que para solicitudes de residencia de niños, niñas y adolescentes “se aceptarán los certificados de nacimiento sin la correspondiente legalización y sin la fotocopia con firma electrónica avanzada ante notario”.

Por otra parte, se permitió que quienes deseaban obtener la residencia definitiva o temporal pudieran continuar con este trámite incluso si no contaban con el certificado de antecedentes del país de origen o si éste no estaba totalmente legalizado.