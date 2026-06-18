“Muchos movimientos irregulares”: el presunto caso de corrupción contra el excónsul en Haití que es investigado por vuelo con niños

Rafael du Monceau fue removido del cargo en octubre de 2025 luego de que recibieran las acusaciones en su contra.

Una de las aristas de la investigación que lleva adelante la Fiscalía por los vuelos con niños a Chile y que ingresaron de manera irregular, apunta a la presunta responsabilidad del excónsul en Haití, Rafael du Monceau.

El director del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, confirmó que el Gobierno de Gabriel Boric lo removió del cargo en octubre de 2025. Las razones se centraron en presuntos hechos de corrupción a la entrega de visados.

“Se permitió la solicitud por certificado de nacimiento, sin legalización y sin trámite en el consulado de Haití, justamente por la situación irregular en la que está viviendo Haití y la situación de violencia y de inestabilidad política”, detalló Sauerbaum.

Al respecto, la exsubsecretaria de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente, entregó mayores detalles en entrevista con Radio Infinita. “Estaban notando muchos movimientos como irregulares en el consulado de Haití. ¿Qué significa esto? En el fondo, muchas más legalizaciones de las que en la práctica ocurren habitualmente, pero además muchas instrucciones que la dirección consular enviaba que no se estaban siguiendo al pie de la letra”, explicó.

“Lo que ocurrió a partir de esa denuncia fue que efectivamente tomamos la decisión de no solo cerrar el consulado, que fue lo que ocurrió, recoger los antecedentes, iniciar un procedimiento administrativo, traer, en una figura que se llama adscripción, al cónsul de vuelta“, agregó.

De La Fuente confirmó que entregó los antecedentes al Ministerio Público, pero enfatizó que aún no hay antecedentes que vinculen al excónsul en Haití con los vuelos con niños que llegaron al país.

“Eso lo tiene que determinar el Ministerio Público y posteriormente la justicia si hay algo que esté vinculado a la situación de los niños o no, entre otras cosas porque pareciera que los trámites consulares, por lo que se ha sabido a última hora, no eran tan necesarios en el fondo para poder haber que los niños vinieran a Chile”, detalló.

Por último, insistió en que “esto es una causa que se ha declarado reservada. Por lo tanto, puede haber muchas más aristas, no solo probablemente la denuncia que hicimos nosotros. Pero sí me parece de la máxima gravedad y por lo tanto me parece muy importante”.