Jaime Campos crítica la falta de trabajadores chilenos en el agro: “La población nacional se cree más de lo que somos”

Jaime Campos, ministro de Agricultura, se cuadró con la postura de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), sobre la entrega de visas a ciudadanos extranjeros para poder sumarse como mano de obra,
En entrevista con radio Infinita, el secretario de Estado se abrió a la posibilidad para la creación de visas temporales, aseverando que el mercado necesita de migrantes para enfrentar la temporada de cosechas.
“Hoy en día, Chile necesita esa mano de obra extranjera que es temporal, que es lo que ha dicho la Sociedad Nacional de Agricultura, y que nosotros como Ministerio lo respaldamos”, expresó Jaime Campos.
El ministro de Agricultura precisó que “nos interesa es que todo ese trabajo temporal que se desarrolla en el mundo agrícola sea formalizado. Y para ello estamos dispuestos a hacer todo lo necesario, es decir, que si hay gente que trabaje con un contrato de trabajo, que se le hagan imposiciones, que tengan acceso a la salud, que vengan por un tiempo determinado y después regresen a sus países”.
Campos lanzó una crítica a los trabajadores chilenos, apuntando que “la población nacional parece que se cree más de lo que somos y estima que hay ciertas actividades que ya no deberían ser desempeñadas por ellos, sino por otros. Se agrandan, pero evidentemente los chilenos somos pechugones —sí, esa es la verdad— y nos creemos el cuento”.
“Hay trabajadores temporeros que en la época que corresponde ganan 1 millón, 1 millón y medio de pesos mensuales, y algunos llegan hasta a ganar 2 millones de pesos mensuales. Y aun así hay chilenos que no quieren desarrollar esa actividad. Y lo mismo ocurre en materia de aseo, etcétera. Hay varias actividades que empiezan a ser un poco desprestigiadas”, sentenció.