Cae peligrosa banda de motochorros “Los chicos buenos del flow”: uno de sus líderes era un expolicía buscado por Interpol

La organización seguía a personas que retiraban dinero desde entidades bancarias para luego interceptarlas y concretar los robos utilizando motocicletas y armas de fuego.

Una investigación desarrollada por la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) Centro Norte de la PDI, en coordinación con la Fiscalía Centro Norte, permitió la captura de cuatro motochorros de una organización criminal integrada por ciudadanos venezolanos en situación migratoria irregular, quienes estarían involucrados en diversos robos con violencia registrados en la región Metropolitana.

Los detenidos, arrestados en la comuna de Estación Central, formarían parte de un grupo conocido como “Los chicos buenos del flow”, dedicado principalmente a cometer asaltos bajo la modalidad denominada “salida de bancos”, donde las víctimas eran seleccionadas tras retirar dinero desde sucursales bancarias.

De acuerdo con la investigación, la organización utilizaba motocicletas y automóviles para seguir a sus objetivos. Además, mantenían comunicación permanente mediante llamadas grupales y aplicaciones de mensajería para coordinar cada etapa de los delitos. Durante los allanamientos, los detectives también encontraron teléfonos con un chat grupal cuya imagen correspondía al narcotraficante colombiano Pablo Escobar.

Las diligencias permitieron establecer que la banda estaba integrada por entre seis y siete personas, cada una con funciones específicas. Mientras algunos miembros permanecían al interior de las entidades bancarias identificando a las potenciales víctimas, otros esperaban en el exterior para seguirlas y concretar los robos utilizando armas de fuego.

Uno de los antecedentes más relevantes revelados por la investigación apunta a que el presunto líder del grupo, identificado como Carlos Pérez Goitia, fue funcionario policial en Venezuela y actualmente mantiene una notificación roja de Interpol por un caso de homicidio asociado a sicariato.

La Fiscalía Metropolitana Centro Norte solicitó la prisión preventiva para el imputado, medida que fue acogida por el tribunal debido a la gravedad de los delitos investigados y al riesgo que representa para la seguridad pública.