Los antecedentes fueron remitidos al Consejo de Defensa del Estado y al Ministerio Público, con el objetivo de determinar posibles responsabilidades civiles o penales derivadas de las irregularidades detectadas.

La Contraloría General de la República identificó una serie de irregularidades financieras en la Corporación Municipal de Castro, en la Región de Los Lagos, las que superan los $1.847 millones, según un reciente informe elaborado tras una auditoría a la entidad.

El organismo fiscalizador advirtió diversas observaciones relacionadas con el manejo de recursos públicos, entre ellas pagos que no contaban con la documentación necesaria para acreditar su correcta ejecución, además de deficiencias en los procesos de control administrativo y financiero.

Más de $1.847 millones en pagos irregulares: el duro informe de Contraloría contra Corporación Municipal de Castro

Entre los antecedentes revisados, la Contraloría detectó desembolsos efectuados sin la totalidad de los respaldos exigidos, lo que impidió verificar que esos recursos fueran utilizados conforme a la normativa vigente. Asimismo, el informe evidenció falencias en los registros contables y en los mecanismos internos destinados a supervisar el uso del presupuesto.

Debido a la magnitud de las observaciones, el organismo instruyó a la Corporación Municipal adoptar medidas para corregir las irregularidades detectadas y regularizar la situación administrativa. Además, remitió los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado y al Ministerio Público para que evalúen la eventual existencia de responsabilidades civiles o penales.

La Contraloría también iniciará un procedimiento disciplinario con el objetivo de determinar posibles responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados en los hechos observados durante la auditoría.

Desde la entidad municipal deberán responder a las observaciones formuladas por el organismo fiscalizador e implementar las acciones correctivas solicitadas para fortalecer los controles sobre la administración de los recursos públicos.